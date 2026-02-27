Этот неожиданный цвет колготок станет хитом весны-2026 - он визуально удлиняет ноги

После долгой зимы мода возвращается к свету, легкости и продуманным деталям. Но этой весной неожиданным фаворитом станут не яркие цвета, а сдержанный и холодный серый.
Как пишет City Magazine, именно серый постепенно вытесняет классические черные колготки, предлагая более мягкую и утонченную альтернативу. Последние годы подиумы и стритстайл были переполнены насыщенными оттенками, однако в 2026-м акцент смещается на более урбанистические и спокойные тона.
Главное преимущество серых колготок заключается в балансе. Они не такие строгие, как черные, и не настолько "незаметные", как бежевые. Зато создают мягкую, удлиненную линию ног и делают образ более собранным. Более темные графитовые оттенки очень хорошо работают на визуальное вытягивание силуэта, особенно в сочетании с обувью в тон.
Наиболее эффектно серые колготки смотрятся в сочетании с мини-юбками или короткими платьями. Полупрозрачная текстура добавляет легкости, а высокие сапоги или классические туфли создают стильный контраст. Чтобы сбалансировать образ, можно добавить объемный жакет кремового или белого цвета. Для ежедневных луков серые колготки легко вписываются в сочетание с укороченными джинсами или структурированными миди-юбками.
Вместе с лоферами или балетками они формируют мягкий, европейский стиль. А минималистичный вариант - белая рубашка, нейтральная юбка и серый акцент на ногах - позволяет избежать чрезмерного контраста и выглядит сдержанно, но очень стильно.
Выбор обуви играет ключевую роль: черная или темно-серая удлиняет силуэт, тогда как светлые модели создают модный контраст и добавляют образу динамики. Для начала стилисты советуют выбирать матовые модели без узоров.
Ранее УНИАН рассказывал, чем на улицах Парижа уже заменили классический бежевый тренч, который считался бесспорной классикой.