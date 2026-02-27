Галкин снова на слуху: новый образ юмориста вызвал волну обсуждений в сети (видео)

Подписчики продолжают удивляться его перевоплощению.

Российский юморист Максим Галкин, который уехал из страны из-за антивоенной позиции, снова оказался в центре внимания из-за смены имиджа.

Артист опубликовал в своем Instagram-блоге новое видео, которое быстро вызвало активное обсуждение среди подписчиков. На ролике Галкин предстает на фоне морского побережья в испанском Аликанте и обращается к своей аудитории:

"Дорогие фолловеры и фолловерки, я в Аликанте. Тур проходит замечательно, я очень благодарен моим зрителям".

Галкин также сообщил, что его гастроли проходят успешно, а билеты на ближайшие концерты в разных странах уже раскуплены. В то же время артист подчеркнул, что видео не имеет особого информационного повода - это скорее способ напомнить о себе аудитории.

"Я просто давно не появлялся в Instagram. Надо появляться, подогревать интерес", - добавил шоумен.

В комментариях пользователи активно обсуждают новый стиль Галкина - многие отмечают, что борода и новый стиль в одежде придают ему более привлекательный вид. Также подписчики засыпают артиста комплиментами:

"Посещу ваш концерт, когда вы приедете в Украину".

"Показываться надо, это так. Мы за регулярность".

Напомним, "перевоплощение" Максима Галкина заметили в сети еще в январе. Новый образ комика вызвал бурную реакцию среди его подписчиков.

