Джим Керри публично признался в любви со сцены César - зал аплодировал стоя (видео)

Зрителей поразила его искренняя и очень личная речь.

Голливудский актер Джим Керри ("Маска", "Эйс Вентура") стал одним из главных героев 51-й церемонии César Awards в Париже, где получил почетную награду за вклад в кинематограф.

Как пишет Variety, Кэрри вышел на сцену и неожиданно обратился к публике на французском языке. Актер поблагодарил семью и вспомнил о своих корнях, однако самым эмоциональным моментом стало его обращение к любимой:

"Спасибо моей замечательной семье, моей дочери Джейн и моему внуку Джексону. Я люблю вас сейчас и навсегда. Спасибо моей замечательной спутнице, Мине. Я люблю тебя, Мина. И, наконец, спасибо самому веселому человеку, которого я когда-либо знал: моему отцу. Перси Джозефу Кэрри, который научил меня ценить любовь, щедрость и смех".

Кэрри не скрывал, что французский дается ему нелегко. Завершая речь, он пошутил: "Ну как мой французский? Почти посредственный, да? Извините, я только учусь. Мой язык устал".

Камеры зафиксировали, как зрители аплодировали актеру стоя, а сам Кэрри выглядел тронутым и немного взволнованным. Интересно, что его представил на сцене французский кинорежиссер и сценарист Мишель Гондри, который 22 года назад снял Кэрри в фильме "Вечное сияние чистого разума".

