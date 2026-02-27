Обычно люди, которые решают приготовить постный пирог с капустой или пирожки с грибами во время поста, не могут распрощаться с этими лакомствами даже после него. Если делать все правильно, то выпечка без яиц и молока получится ничуть не хуже обычной: тесто остается мягким, а начинка – крайне вкусной.
Рассмотрим два простых рецепта печеных постных пирожков: дрожжевые с капустой и бездрожжевые с картошкой и грибами.
Постные пирожки с капустой в духовке – лучший рецепт
Сперва обратимся к классике домашней выпечки. Постные пирожки с капустой – один из самых популярных вариантов, который можно встретить в булочных, супермаркетах, в гостях, школьных столовых и много где еще. Дрожжевое тесто на воде делает их легкими и пористыми, а тушеная капуста остается сочной даже после выпекания.
Ингредиенты (для теста):
- 500 г муки;
- 300 мл теплой воды;
- 7 г сухих дрожжей;
- 2 ст. л. растительного масла;
- 1 ст. л. сахара;
- 1 ч. л. соли.
Для начинки:
- 500–600 г белокочанной капусты;
- 1 луковица;
- 2–3 ст. л. растительного масла;
- соль, черный перец – по вкусу.
Как приготовить постные пирожки с капустой
В теплой воде растворите сахар и дрожжи. Оставьте на 10–15 минут, пока не появится пенка. Затем добавьте соль, масло и постепенно всыпьте просеянную муку. Замесите мягкое тесто.
Накройте тесто полотенцем и поставьте в теплое место на 60–90 минут. Оно должно будет увеличиться вдвое.
Тонко нашинкуйте капусту, измельчите лук. Обжарьте лук до прозрачности около 3 минут, добавьте капусту и тушите 15–20 минут, пока она не станет мягкой. Приправьте все солью, перцем и остудите.
Разделите подошедшее тесто на кусочки, сделайте из них небольшие лепешки. Положите начинку в центр и защипните края.
Выложите пирожки на противень швом вниз и дайте им постоять 15–20 минут. Перед выпечкой смажьте пирожки крепким сладким чаем или маслом, чтобы они стали золотистыми. Хотя с тем, чем смазать постные пирожки перед выпечкой, можно и поэкспериментировать: подойдут подсолнечное масло, вода с медом, разбавленные водой крахмал или варенье.
Выпекайте при 180 °C примерно 20–25 минут, пока не зарумянятся.
Постные пирожки с грибами без дрожжей – самый простой вариант
С тестом без дрожжей постные пирожки можно приготовить еще быстрее. В него добавляют кипяток и растительное масло, поэтому оно хорошо лепится, а начинка из картошки и грибов получается невероятно вкусной.
Ингредиенты (для теста):
- 400 г муки;
- 200 мл кипятка;
- 3 ст. л. растительного масла;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- пол ч. л. соли.
Для начинки:
- 400 г картофеля;
- 300 г шампиньонов или лесных грибов;
- 1 луковица;
- 2 ст. л. растительного масла;
- соль, перец – по вкусу.
Как готовить постные пирожки в духовке без дрожжей
Очистите картофель, отварите и сделайте пюре без молока. Мелко нарежьте грибы и лук, обжарьте на масле, пока не выпарится жидкость. Смешайте с картошкой, добавьте соль и перец. Остудите.
В миске смешайте муку, соль и разрыхлитель. Влейте кипяток и масло, быстро перемешайте и замесите тесто. Разделите его на части, раскатайте, чтобы получились одинаковые лепешки, положите начинку в середину и слепите пирожки.
Выложите их на противень с пергаментом, смажьте маслом или чаем, чтобы они стали румяными. Выпекайте при 180 °C 20–25 минут, пока не станут золотистыми.
Эти постные пирожки – как пух по текстуре, а начинка так и тает во рту. Главное – соблюдать пропорции, правильно приготовить начинку и смазать пирожки перед выпечкой.
