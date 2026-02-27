Вы можете заменить начинку чем угодно - нежность теста скрасит любой вкус.

Обычно люди, которые решают приготовить постный пирог с капустой или пирожки с грибами во время поста, не могут распрощаться с этими лакомствами даже после него. Если делать все правильно, то выпечка без яиц и молока получится ничуть не хуже обычной: тесто остается мягким, а начинка – крайне вкусной.

Рассмотрим два простых рецепта печеных постных пирожков: дрожжевые с капустой и бездрожжевые с картошкой и грибами.

Постные пирожки с капустой в духовке – лучший рецепт

Сперва обратимся к классике домашней выпечки. Постные пирожки с капустой – один из самых популярных вариантов, который можно встретить в булочных, супермаркетах, в гостях, школьных столовых и много где еще. Дрожжевое тесто на воде делает их легкими и пористыми, а тушеная капуста остается сочной даже после выпекания.

Ингредиенты (для теста):

500 г муки;

300 мл теплой воды;

7 г сухих дрожжей;

2 ст. л. растительного масла;

1 ст. л. сахара;

1 ч. л. соли.

Для начинки:

500–600 г белокочанной капусты;

1 луковица;

2–3 ст. л. растительного масла;

соль, черный перец – по вкусу.

Как приготовить постные пирожки с капустой

В теплой воде растворите сахар и дрожжи. Оставьте на 10–15 минут, пока не появится пенка. Затем добавьте соль, масло и постепенно всыпьте просеянную муку. Замесите мягкое тесто.

Накройте тесто полотенцем и поставьте в теплое место на 60–90 минут. Оно должно будет увеличиться вдвое.

Тонко нашинкуйте капусту, измельчите лук. Обжарьте лук до прозрачности около 3 минут, добавьте капусту и тушите 15–20 минут, пока она не станет мягкой. Приправьте все солью, перцем и остудите.

Разделите подошедшее тесто на кусочки, сделайте из них небольшие лепешки. Положите начинку в центр и защипните края.

Выложите пирожки на противень швом вниз и дайте им постоять 15–20 минут. Перед выпечкой смажьте пирожки крепким сладким чаем или маслом, чтобы они стали золотистыми. Хотя с тем, чем смазать постные пирожки перед выпечкой, можно и поэкспериментировать: подойдут подсолнечное масло, вода с медом, разбавленные водой крахмал или варенье.

Выпекайте при 180 °C примерно 20–25 минут, пока не зарумянятся.

Постные пирожки с грибами без дрожжей – самый простой вариант

С тестом без дрожжей постные пирожки можно приготовить еще быстрее. В него добавляют кипяток и растительное масло, поэтому оно хорошо лепится, а начинка из картошки и грибов получается невероятно вкусной.

Ингредиенты (для теста):

400 г муки;

200 мл кипятка;

3 ст. л. растительного масла;

1 ч. л. разрыхлителя;

пол ч. л. соли.

Для начинки:

400 г картофеля;

300 г шампиньонов или лесных грибов;

1 луковица;

2 ст. л. растительного масла;

соль, перец – по вкусу.

Как готовить постные пирожки в духовке без дрожжей

Очистите картофель, отварите и сделайте пюре без молока. Мелко нарежьте грибы и лук, обжарьте на масле, пока не выпарится жидкость. Смешайте с картошкой, добавьте соль и перец. Остудите.

В миске смешайте муку, соль и разрыхлитель. Влейте кипяток и масло, быстро перемешайте и замесите тесто. Разделите его на части, раскатайте, чтобы получились одинаковые лепешки, положите начинку в середину и слепите пирожки.

Выложите их на противень с пергаментом, смажьте маслом или чаем, чтобы они стали румяными. Выпекайте при 180 °C 20–25 минут, пока не станут золотистыми.

Эти постные пирожки – как пух по текстуре, а начинка так и тает во рту. Главное – соблюдать пропорции, правильно приготовить начинку и смазать пирожки перед выпечкой.

