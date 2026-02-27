Тихие убийцы сантехники: 6 бытовых привычек, которые гарантированно угробят ваши трубы

Именно мелкие, повторяющиеся привычки со временем разрушают вашу сантехнику.

Большинство кухонных промахов не кажутся критичными в моменте. Однако именно мелкие, повторяющиеся привычки, а не внезапные аварии, со временем разрушают вашу сантехнику.

Real Simple расспросило опытных сантехников о повседневных и, на первый взгляд, безобидных вещах, которые они умоляют домовладельцев прекратить делать немедленно. От "волшебных" смесей для чистки стока до неправильного хранения химии под раковиной – эти ошибки неизбежно ведут к глухим засорам, скрытым протечкам и счетам на десятки тысяч за капитальный ремонт канализации.

Выливание жира в раковину

К сожалению, самая дорогостоящая ошибка, которую совершают люди, также является одной из самых распространенных. "Привычка номер один на кухне, которую люди должны изменить, чтобы защитить свою сантехнику – это не смывать в кухонную раковину ничего, кроме остатков пищевых отходов", – предупреждает Аарон Адамс, мастер-сантехник и генеральный директор Aaron Services: Plumbing, Heating, Cooling.

Жир – это абсолютно худшее вещество, которое вы можете вылить в канализацию. Как только он остывает, он прилипает к внутренним стенкам ваших стоков и затвердевает. Со временем этот затвердевший жир делает диаметр сливной трубы все меньше и меньше.

Если вы думаете, что разбавление его водой решит проблему, подумайте еще раз. "Кулинарный жир, растворенный в горячей воде, – это все равно жир, и он все равно вреден для ваших стоков", – заявляет Меган Дозер, эксперт по сантехнике и HVAC, владелица Doctor Fix It Plumbing, Heating, Cooling & Electric. Тепло может временно переместить его, но в конечном итоге он остывает и прилипает дальше по линии.

Жировые засоры могут быть крайне трудно поддающимися очистке даже для профессиональных сантехников и, по опыту Адамса, могут потребовать дорогостоящей услуги гидродинамической промывки. "В целом, мы советуем домовладельцам избегать попадания жиров, масел, смазок и твердых частиц (FOGS) в канализацию, чтобы все текло хорошо", – подтверждает Адамс.

Просто счищайте остатки с тарелок в мусорное ведро перед ополаскиванием, и давайте жиру остыть, чтобы его можно было выбросить, а не выливать в раковину. Бесплатная привычка, которая может сэкономить тысячи.

Свалка вещей под раковиной

У сантехников есть твердое мнение о том, что происходит у вас под раковиной, и они хотят, чтобы вы знали: весь этот беспорядок не безвреден. "Часто кухонный смеситель или его подводки могут протекать, и иногда эта вода видна только внутри шкафа под смесителем", – заявляет Адамс.

Если трудно увидеть внутреннее дно или боковые стенки вашего шкафа, у вас может быть утечка в течение нескольких недель или месяцев, и вы ее не заметите. Крошечные подкапывания могут приводить к замене шкафа и даже пола.

Самое худшее: страхование домовладельцев обычно не покрывает длительную утечку, так как считается обязанностью владельца обнаружить ее на ранней стадии. "Содержите зоны под кухонными раковинами в чистоте и легкодоступными для контроля, чтобы любые утечки воды можно было быстро найти и устранить", – подчеркивает Адамс. Если вы не уверены, какие предметы из-под раковины стоит выбросить прямо сейчас, начните с любых пустых или старых, неиспользуемых чистящих средств.

Перегрузка измельчителя отходов

Наличие измельчителя отходов может создать ложное чувство безопасности относительно того, что можно смывать в канализацию. "Когда дело доходит до того, что может попасть в измельчитель, большинство людей думают о различных продуктах как об однозначно хороших или плохих. Но дело скорее в количестве, чем в качестве продукта", – заявляет Дозер. "Даже цитрусовые корки и кубики льда, которые используются для освежения слива, становятся вредными, если вы сбросите слишком много за один раз".

Проще говоря: некоторые предметы, которые никогда не следует отправлять в измельчитель, могут не вызвать проблем, если их совсем немного, отмечает Дозер, "в то время как что-то обычно безвредное для измельчителей, но в больших количествах, может превратиться в засор".

Пример, который привела Дозер – использованная кофейная гуща. "Хотя некоторое количество кофейной гущи в вашем стоке или измельчителе время от времени не вызовет никаких проблем, регулярное выполнение этого действия может привести к засору", – подчеркивает она. "Кофейная гуща не разлагается в вашей сантехнике, а слипается, превращаясь в похожую на бетон жижу".

Чистка засоров содой и уксусом

Шипучий научный эксперимент, который пузырится в вашем стоке, может делать совсем не то, что вы думаете. "Заливание пищевой соды и уксуса в сток – еще одна привычка, которую, по нашему мнению, домовладельцы могут оставить в прошлом", – отмечает Адамс. "Пищевая сода и уксус – хорошие чистящие средства для мытья раковин (если приложить физические усилия), но на этом все".

По словам Адамса, эта комбинация просто слишком мягкая, чтобы разрушить засоры или противодействовать пищевым отходам, которые скопились внутри труб. "Не полагайтесь на это чистящее комбо ни для чего другого, кроме сияющей раковины", – заявляет он. Вместо этого используйте вантуз, сантехнический трос или аналогичный инструмент для небольших засоров и вызывайте профессионала, если засор сохраняется.

Использование крутого кипятка

Хотя вы должны удалять как можно больше жира перед мытьем сковородок, небольшое количество остатков все равно останется, и то, что вы с ними делаете, имеет значение. "Мытье масляных сковородок горячей водой – хорошая привычка, которую одобряют сантехники, так как она помогает растопить остатки жира и продвинуть их по трубам, вместо того чтобы они прилипали к стенкам, но температура воды имеет решающее значение", – делится Дозер. "Она должна быть горячей, а не кипящей. Как только вы начинаете использовать кипяток, вы превращаете полезную привычку в плохую, которая портит вашу сантехнику".

Слишком горячая вода может быть безопасна для металлических труб, но она вредна для резиновых уплотнений, которые используются в большинстве систем кухонного слива. Дайте вашему чайнику постоять около пяти минут после закипания, чтобы предотвратить повреждение стыков и уплотнений и медленные утечки.

Экономия средства для мытья посуды

Может показаться безобидным использовать всего крошечную каплю мыла при мытье жирных кастрюль и сковородок, но ваши трубы в конечном итоге это заметят. "Попытка минимизировать использование средства для мытья посуды может показаться хорошей идеей с точки зрения экономии денег или экологичности, но использование слишком малого количества на самом деле означает более жирные трубы", – подчеркивает Дозер.

Даже если вы вытираете жир со сковородок и тарелок перед мытьем, некоторое количество жира все равно попадает в канализацию, а использование теплой воды и достаточного количества средства для посуды предотвращает прилипание этого жира к внутренней поверхности ваших труб и захват другого мусора. Старайтесь использовать достаточно мыла, чтобы покрыть поверхность сковороды видимой пеной.

