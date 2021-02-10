Такое изысканное блюдо украсит собой любое застолье.

Запеченная в духовке утка – вкусное и изысканное блюдо, которое станет изюминкой любого застолья. Аппетитный аромат и румяная корочка так и подбивают отведать кусочек сочной утки.

Особенно удачно сочетается запеченная утка с кисловатыми яблоками. Они прекрасно дополняют вкус птичьего мяса, разнообразят его и делают более насыщенным.

Утка с яблоками в фольге

Утка целая - 1,6 кг

Яблоки кислых сортов - 6 шт.

Мед - 2 ст. л.

Горчица - 2 ст. л.

Розмарин сухой - 1 ч. л.

Перец - 1 ч. л.

Лимон - 50 г

Чеснок - 4 зубчика

Соль - 1,5 ч. л. (или по вкусу)

Масло подсолнечное - 40 мл

Утку вымыть и, если есть необходимость, опалить.

Приготовление маринада. Соединить мед, горчицу, чеснок, подсолнечное масло, перец и розмарин. Все перемешать до однородной смеси.

Читайте такжеНежные тефтели с рисом: как приготовить аппетитное блюдоПтицу посолить снаружи и изнутри. Обмазать маринадом и выдержать несколько часов (лучше всего – около 10-12 часов).

Яблоки вымыть, обсушить, разрезать на дольки и избавиться от семян. Чистить не нужно. Частью яблок наполнить брюхо птицы, а остальное оставить для запекания в фольге. Отверстие скрепить зубочистками или зашить.

Нагреть духовку до 190-200°С. Выложить птицу на фольгу на слой яблок. Маринад тоже осторожно вылить на фольгу и сразу же герметично замотать утку.

Запекать утку в закрытой фольге около 2 часов (для птицы большего веса надо будет больше времени). Затем раскрыть фольгу и запекать еще около 30 минут, чтобы птица подрумянилась.

Подавать птицу вместе с яблоками. Их можно использовать для гарнира или соуса. Также утку можно украсить веточками базилика.

Запеченная утка с яблоками и апельсинами

Утка (целая) - 1800 г

Апельсин - 3 шт.

Яблоко - 3 шт.

Картофель - 300 г

Сахар - 50 г

Коньяк - 40 мл

Уксус - 60 мл

Имбирь - 50 г

Вино белое полусладкое - 200 мл

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Укроп (несколько веточек)

Утку помыть и обсушить бумажными полотенцами. Разогреть духовку до 150°С.

Апельсин разрезать на четвертинки и натереть ими утку. Положить четвертинки апельсина и четвертинки одного яблока внутрь тушки вместе с несколькими веточками укропа и небольшим кусочком очищенного имбиря.

Проткнуть утку в нескольких местах вилкой. Связать ножки и крылышки ниткой, чтобы она сохранила форму. Отверстие скрепить зубочистками или зашить нитками.

На противень положить решетку. Поместить утку грудкой вниз и запекать 25 минут. Перевернуть утку и готовить еще 20 минут.

Из оставшихся апельсинов выжать сок. Положить на средний огонь сотейник, всыпать сахар и готовить, пока он не начнет плавиться. Осторожно влить уксус, готовить 3 минуты. Влить апельсиновый сок и коньяк, готовить 2 минуты.

Далее температуру духовки увеличить до 180°С. В форму для выпекания положить кусочки имбиря, яблочки и вылить вино. В центр поместить утку, а вокруг нее разместить порезанный крупными кусочками картофель.

Облить утку половиной апельсинового соуса, плотно накрыть ее фольгой и готовить около 1,5 часа, периодически поливая соусом каждые 20 минут.

Готовую утку освободить от ниток и зубочисток, нарезать кусочками и можно подавать к столу.

Утка с яблоками, запеченная в рукаве

Утка - 2 кг

Яблоко (кислое)

Чернослив

Картофель

Сок лимонный

Мед

Чеснок

Соль

Масло

Утку обмазать маринадом и оставить на несколько часов. Мариновать лучше с вечера и на всю ночь.

Читайте такжеСочный стейк зубатки: как приготовить вкусную рыбуОчищенные от серединок яблоки разрезать на 4 части. Сбрызнуть их лимонным соком. Начинить утку кусочками яблок и черносливом, зашить ее, чтобы не выпала начинка. Картофель почистить и нарезать на небольшие кусочки. Посолить и приправить.

Выложить утку в рукав и обложить картофелем. Отправить птицу в разогретую духовку и запекать 2-2,5 часа.

Затем, чтобы получить поджаренную корочку, раскрыть верх у рукава и оставить утку хорошо подрумяниться. Время зависит от того, насколько румяной хочется получить птицу.

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Автор: УНИАН