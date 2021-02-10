Запеченная в духовке утка – вкусное и изысканное блюдо, которое станет изюминкой любого застолья. Аппетитный аромат и румяная корочка так и подбивают отведать кусочек сочной утки.
Особенно удачно сочетается запеченная утка с кисловатыми яблоками. Они прекрасно дополняют вкус птичьего мяса, разнообразят его и делают более насыщенным.
Утка с яблоками в фольге
- Утка целая - 1,6 кг
- Яблоки кислых сортов - 6 шт.
- Мед - 2 ст. л.
- Горчица - 2 ст. л.
- Розмарин сухой - 1 ч. л.
- Перец - 1 ч. л.
- Лимон - 50 г
- Чеснок - 4 зубчика
- Соль - 1,5 ч. л. (или по вкусу)
- Масло подсолнечное - 40 мл
Утку вымыть и, если есть необходимость, опалить.
Приготовление маринада. Соединить мед, горчицу, чеснок, подсолнечное масло, перец и розмарин. Все перемешать до однородной смеси.
Читайте такжеНежные тефтели с рисом: как приготовить аппетитное блюдоПтицу посолить снаружи и изнутри. Обмазать маринадом и выдержать несколько часов (лучше всего – около 10-12 часов).
Яблоки вымыть, обсушить, разрезать на дольки и избавиться от семян. Чистить не нужно. Частью яблок наполнить брюхо птицы, а остальное оставить для запекания в фольге. Отверстие скрепить зубочистками или зашить.
Нагреть духовку до 190-200°С. Выложить птицу на фольгу на слой яблок. Маринад тоже осторожно вылить на фольгу и сразу же герметично замотать утку.
Запекать утку в закрытой фольге около 2 часов (для птицы большего веса надо будет больше времени). Затем раскрыть фольгу и запекать еще около 30 минут, чтобы птица подрумянилась.
Подавать птицу вместе с яблоками. Их можно использовать для гарнира или соуса. Также утку можно украсить веточками базилика.
Запеченная утка с яблоками и апельсинами
- Утка (целая) - 1800 г
- Апельсин - 3 шт.
- Яблоко - 3 шт.
- Картофель - 300 г
- Сахар - 50 г
- Коньяк - 40 мл
- Уксус - 60 мл
- Имбирь - 50 г
- Вино белое полусладкое - 200 мл
- Соль, перец черный молотый - по вкусу
- Укроп (несколько веточек)
Утку помыть и обсушить бумажными полотенцами. Разогреть духовку до 150°С.
Апельсин разрезать на четвертинки и натереть ими утку. Положить четвертинки апельсина и четвертинки одного яблока внутрь тушки вместе с несколькими веточками укропа и небольшим кусочком очищенного имбиря.
Проткнуть утку в нескольких местах вилкой. Связать ножки и крылышки ниткой, чтобы она сохранила форму. Отверстие скрепить зубочистками или зашить нитками.
На противень положить решетку. Поместить утку грудкой вниз и запекать 25 минут. Перевернуть утку и готовить еще 20 минут.
Из оставшихся апельсинов выжать сок. Положить на средний огонь сотейник, всыпать сахар и готовить, пока он не начнет плавиться. Осторожно влить уксус, готовить 3 минуты. Влить апельсиновый сок и коньяк, готовить 2 минуты.
Далее температуру духовки увеличить до 180°С. В форму для выпекания положить кусочки имбиря, яблочки и вылить вино. В центр поместить утку, а вокруг нее разместить порезанный крупными кусочками картофель.
Облить утку половиной апельсинового соуса, плотно накрыть ее фольгой и готовить около 1,5 часа, периодически поливая соусом каждые 20 минут.
Готовую утку освободить от ниток и зубочисток, нарезать кусочками и можно подавать к столу.
Утка с яблоками, запеченная в рукаве
- Утка - 2 кг
- Яблоко (кислое)
- Чернослив
- Картофель
- Сок лимонный
- Мед
- Чеснок
- Соль
- Масло
Утку обмазать маринадом и оставить на несколько часов. Мариновать лучше с вечера и на всю ночь.
Читайте такжеСочный стейк зубатки: как приготовить вкусную рыбуОчищенные от серединок яблоки разрезать на 4 части. Сбрызнуть их лимонным соком. Начинить утку кусочками яблок и черносливом, зашить ее, чтобы не выпала начинка. Картофель почистить и нарезать на небольшие кусочки. Посолить и приправить.
Выложить утку в рукав и обложить картофелем. Отправить птицу в разогретую духовку и запекать 2-2,5 часа.
Затем, чтобы получить поджаренную корочку, раскрыть верх у рукава и оставить утку хорошо подрумяниться. Время зависит от того, насколько румяной хочется получить птицу.
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