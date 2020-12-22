Яркие канапе разнообразят любой праздничный стол.

Новогодний стол невозможно представить без ярких, оригинальных и вкусных закусок. Отличным вариантом являются праздничные канапе с разнообразным сочетанием любимых продуктов. Такие маленькие бутербродики легко готовятся, но выглядят очень аппетитно.

Канапе с колбасой и сыром

Булочки для хот-дога - 1-2 шт.

Колбаса сыровяленая - 80 г

Сыр твердый - 100 г

Огурец - 1-2 шт.

Помидор - 2 шт.

Маслины без косточки - 150 г

Овощи помыть под проточной водой, обсушить. С маслин слить воду.

Читайте такжеМеню на Новый год 2021: что приготовить на праздничный стол – идеи блюдБулочки для хот-дога нарезать кружочками толщиной в 1 сантиметр, выложить на противень, отправить в предварительно разогретую до 180°С духовку на 5-7 минут, чтобы они подсушились до состояния гренок.

Помидор нарезать кружочками, огурец – вдоль тонкими длинными ломтиками, сыр – квадратиками 2х2 сантиметра, колбасу – кружочками.

Выложить гренки на деревянную поверхность, дать им полностью остыть.

Если гренки не смазывать никаким соусом, они дольше останутся хрустящими. Если подавать канапе сразу, тогда гренки можно смазать любимым белым соусом, например, сырным или каплей майонеза. Далее выложить кусок сыра, затем - кружочек помидора.

На шпажку надеть маслину, ломтик огурца и пару ломтиков сыровяленой колбасы. Воткнуть шпажку в гренку с сыром и помидором. То же самое сделать с другими ингредиентами. При желании каждое канапе можно украсить веточкой свежей зелени.

Канапе с ананасами и курицей на шпажках

Филе куриное - 1 шт.

Ананасы консервированные - 3-4 колечка

Апельсин - 1 шт.

Чеснок - 1 зубчик

Мята сухая - 3 веточки

Приправа для мяса - по вкусу

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Масло - для жарки

Куриное филе посолить, поперчить и посыпать приправой к мясу.

На разогретую сковороду с маслом положить сухие веточки мяты и зубчик чеснока, очищенный и немного раздавленный. Положить на сковороду куриное филе и обжаривать вместе с чесноком и мятой до золотистой корочки. Когда на филе появится золотистая корочка, убрать чеснок и мяту.

Переложить филе в жаростойкую посуду. Запекать куриное филе в разогретой духовке 20 минут при температуре 180°С.

Апельсин очистить от кожуры, а затем - мякоть от пленок. Нарезать кусочки апельсина кубиками.

Остывшее куриное филе нарезать кубиками. Консервированные кольца ананасов нарезать кусочками.

На шпажки наколоть сначала кусочки ананаса. Потом – кусочек апельсина и кусочек курицы. Затем еще раз ананас и завершить кусочком курицы.

Канапе с сельдью и помидорами

Сельдь малосольная - 1 шт.

Картофель - 2 шт.

Булка бутербродная - 1 шт.

Огурец свежий - 60 г

Помидоры черри - 10 шт.

Листья петрушки - для украшения

Картофель помыть под проточной водой, отварить до готовности, остудить, очистить. Свежий огурец и помидоры черри аккуратно помыть, вытереть насухо бумажными полотенцами.

Заранее выложить филе сельди на бумажные полотенца, чтобы лишнее масло ушло.

Бутербродную булку небольшого диаметра нарезать толщиной около 1 сантиметра, выложить в небольшой противень, подсушить в горячей духовке до состояния гренок.

Гренки остудить, выложить на каждую тонко нарезанные кружочками картофеля и свежий огурец. Филе сельди нарезать ломтиками около 2 сантиметров шириной, выложить сверху на огурец.

На шпажку надеть по помидоре черри, воткнуть их в канапе с селедкой.

Канапе с креветками

Креветки - 10 шт.

Помидоры черри - 10 шт.

Оливки зеленые - 10 шт.

Сыр твердый - 80 г

Соль - по вкусу

Петрушка - для украшения

Твердый сыр нарезать крупными кубиками 1,5-2 см. Креветки опустить в кипящую подсоленную воду на 2-3 минуты, затем остудить и почистить.

Проткнуть шпажкой креветку у основания и надеть оливку. Затем нанизать на шпажки помидоры черри и воткнуть их в кусочки твердого сыра. Тарелку украсить листиками петрушки и подавать канапе с креветками к столу.

Канапе с красной рыбой и авокадо

Семга слабосоленая - 100 г

Сыр творожный сливочный - 120 г

Авокадо - 1 шт.

Соль, перец - по вкусу

Укроп - 3-4 веточки

Батон - 1 шт.

Оливки - для украшения

Лимон - 1 шт.

Хлеб нарезать на кусочки толщиной 1 см или чуть больше, подсушить на сковороде или в духовке.

Читайте такжеИзумительные лакомства на Новый год: лучшие рецепты десертов на празднованиеСливочный сырный сыр выложить в тарелку, посолить и поперчить, добавить измельченный укроп и перемешать.

Авокадо разрезать пополам, удалить косточку и ложкой вынуть мякоть. Полить их соком половины лимона, чтобы мякоть не потемнела, а затем размять вилкой.

Добавить мякоть авокадо к сливочному сыру. Массу хорошо перемешать.

Нанести пасту на подсушенную сторону хлеба.

Семгу нарезать полосками. На шпажку нанизать оливку, затем полоску рыбы. Воткнуть шпажку в хлеб. Украсить канапе зеленью укропа или петрушки, подать к столу.

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Автор: УНИАН