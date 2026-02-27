Кухар показала взрослого сына и публично обратилась к нему: редкие фото

Парню исполнилось 17 лет.

Известная украинская балерина Екатерина Кухар впервые за долгое время показала повзрослевшего сына Тимура, которому 27 февраля исполнилось 17 лет.

В своем Instagram Кухар опубликовала целую подборку снимков с сыном и публично обратилась к нему.

"Знаешь ли, что ты - мое спасение?! В дни, когда мир шатается, когда силы тают, когда кажется, что небо слишком низко… именно ты даешь мне сопротивление. Твоя вера. Твое присутствие. Твое тепло. Ты - мой глоток воздуха. Мой мир в мире. Моя тишина среди бури", - написала Кухар в подписи к опубликованным фото.

И снимки, и трогательное послание собрали массу реакций в том числе и украинских звезд:

"Ничего себе, как повзрослел. Красавчик, как и мама", - написала блогерша Кристина Решетник.

"Я в шоке, какой красавец!" - отметила актриса Наталка Денисенко.

"Какие вы красивые", - написала актриса Анна Саливанчук.

Напомним, на днях Кухар прокомментировала слухи о разводе с мужем.

