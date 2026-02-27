Три знака Зодиака ждет триумф во всех делах в ближайшие дни

В списке есть представители знака Козерог.

Составлен гороскоп на неделю с 2 по 8 марта 2026 года. Три знака Зодиака окажутся в центре мощного потока везения. Несмотря на то, что Меркурий будет оставаться ретроградным в Рыбах до 20 марта, 7 числа произойдёт его Казими – соединение с Солнцем и перезапуск цикла, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Казими Меркурия станет точкой обновления: старые запутанные ситуации начнут терять силу, а фокус сместится в сторону будущего. Период с 7 по 20 марта стоит посвятить анализу, планированию и подготовке к активным шагам, чтобы после разворота Меркурия можно будет без промедления воспользоваться предназначенными возможностями.

Дополнительное ощущение судьбоносности принесёт лунное затмение в Деве 5 марта. Хотя полнолуние обычно будет означать завершение, в этот раз оно запустит процесс развития и перехода на новый уровень. Удача проявится через осознания, внутренние решения и неожиданные повороты.

Рак

Обратите внимание на то, что войдёт в вашу жизнь. Сфера Рыб будет связана для вас с расширением горизонтов и изобилием. В последние годы эта область могла казаться тяжёлой из-за влияния Сатурна и Нептуна, но теперь ограничения начнут ослабевать, а темп жизни ускорится.

Казими Меркурия 7 марта принесёт шанс перезапустить то, что раньше не сложилось. Марс усилит вашу решительность и поможет без сомнений говорить "да" новым предложениям. Новый цикл удачи проявится через контакты, идеи и перспективы. Задержки прошлого окажутся частью более масштабного замысла – перед вами откроется зелёный свет.

Козерог

Лунное затмение в Деве 5 марта запустит глубокий внутренний сдвиг. Вы осознаете, куда действительно захотите направить свою жизнь и какие чувства станут для вас определяющими.

Полнолуние завершит один этап не ради финала, а ради переоценки. Вы подведёте итоги и скорректируете курс. События 2025 года, когда начинались важные процессы, получат продолжение. У вас появится возможность оценить прогресс и выбрать более амбициозное направление. Удача проявится через внутреннюю ясность и готовность изменить стратегию.

Лев

Вы соедините мечту с практикой. Нептун вдохновит вас мыслить масштабно, а Сатурн потребует конкретных шагов. Это сочетание даст возможность воплотить давние планы в реальность.

Кульминацией недели станет соединение Венеры с Сатурном 8 марта. Этот аспект объединит энергию изобилия и дисциплины и поможет создать прочный фундамент для нового начала. Главное – не отказаться от идеи из-за сложности её реализации. Если вы будете готовы вложиться, транзиты дадут силу и поддержку. Удача окажется на стороне тех, кто будет действовать осознанно и стратегически.

