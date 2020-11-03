В ноябре большинство Скорпионов отмечают дни рождения, а следовательно для нх наступает новый жизненный этап.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которых в ноябре ждет сказочное везение.

Об этом пишет slovofraza.

СКОРПИОН

В ноябре большинство Скорпионов отмечают дни рождения, а следовательно для нх наступает новый жизненный этап. День рождения – это важная точка года, с которой начинается ваш личный год, поэтому месяц сразу после вашего рождения считается месяцем, когда у человека много энтузиазма и много возможностей для начала чего-то нового. Ваше везение может прийти в виде новых контактов и новых знакомств. Любые новые контакты могут вам пригодиться в будущем. Инициировать новые знакомства лучше после 6 ноября 2020, когда Меркурий начнет набирать скорость.

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Чтобы не спугнуть удачу, обратите внимание на внешность, общайтесь, принимайте новые предложения, не отказываться бывать на людях.

ТЕЛЕЦ

У одиноких Тельцов в этом месяце есть шанс завести отношения. Также в этом месяце может увеличиться ваша личная популярность, вам стоит быть больше на виду, на людях, давать о себе знать, тогда и деньги будут приходить в большем количестве.

Сейчас у вас будет отличная возможность сделать себе рекламу, но для этого надо либо вложить финансы, либо свое время в свою раскрутку. Звезды советуют вам больше общаться с людьми и пробовать что-то новое.

РЫБЫ

В этот период ваше везение будет связано с поездками, перемещениями, а также новыми знаниями и новой информацией. События этого периода могут дать вам новых интересных людей, новые знакомства и новые компании. Не бойтесь начинать новый этап в вашей жизни.

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Автор: УНИАН