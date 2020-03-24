Астролог рассказал, что будет с курсом гривни и ждет ли Украину дефолт

По прогнозу астролога, курс гривны в течение года будет колебаться, но серьёзно не просядет.

На фоне нарастающей в мире эпидемии короновируса и вызванного ею экономического спада, нас волнует вопрос, насколько сильно кризис затронет нашу страну и не произойдёт ли дефолт.

Астролог Георгий Личели рассказал, что будет с курсом гривни, передает "Обозреватель".

Он отметил, что существует два разных вида дефолта:

Обычный дефолт – когда золотовалютные резервы истощены, экономика в упадке и государство в виду отсутствия средств неспособно рассчитываться с долгами и выплатами.

Читайте такжеНоволуние 24 марта: чем оно особенно и как повлияет на знаки Зодиака

Технический дефолт – когда по экономическим либо политическим причинам государство временно не способно выплачивать долги и проценты по долгу.

Сегодня золотовалютные резервы Украины составляют порядка 26 миллиардов долларов, а выплаты по госдолгу в 2020 году - приблизительно 17 миллиардов долларов. То есть, Украина способна без внешней помощи погасить долги в этом году. Соответственно, обычный дефолт не предвидится. Если и ожидать дефолт - то технический, вызванный политическими подоплёками либо неумелыми действиями в области организации финансов.

Рассматривая ситуацию с астрологической стороны, несмотря на то, что вероятность технического дефолта в Украине в этом году есть, он, скорее всего, не произойдёт. Даже в особо напряжённые периоды - в конце мая и начале июня, а также в августе, и сентябре, когда правительство будет искать пути выхода из сложившегося экономического спада, и как следствие - спада благосостояния населения, которое ожидается в этом году.

Читайте такжеГороскоп на 24 марта: что ждет сегодня Овнов, Дев, Рыб и другие знаки Зодиака

Луна, символизирующая в астрологии народ, в прогнозе на 2020 год находится в секторе одиночества и переживаний, а также имеет только напряжённый аспект с Венерой. Что говорит о том, что народ будет находиться в изоляции, будет страдать и нести финансовые убытки. Это, в свою очередь, может вызывать недовольство и протестные настроения среди населения и привести к политическому кризису.

Курс гривны в течение года будет колебаться, но серьёзно не просядет. Страна входит в трёхлетний нестабильный период, когда перестройке будет подвергаться как структура власти, так и экономически-финансовый сектор. В целом, кризис будет ощущаться в стране как в экономическом, так и в политическом секторе, но серьёзных потрясений в этом году не предвидится.