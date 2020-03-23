Астролог спрогнозировал, когда закончится пандемия коронавируса

По мнению астролога Павла Глобы, коронавирус не сойдет на нет до середины осени.

2020 год для всего мира начался не самым лучшим образом. Опасения по распространению болезни оказались верными. Астролог Павел Глоба рассказал о том, почему появилась болезнь и когда закончится пандемия.

Об этом пишет slovofraza.

Причина эпидемии коронавируса - Черная Луна в Овне

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2020 год будет достаточно непростым из-за того, что 27 января Лилит, именуемая также Черной Луной, вошла в Знак Овна. Именно она и провоцирует появление больших политических проблем и заразных смертоносных болезней вроде коронавируса. Павел Глоба предсказал появление пандемии еще в начале года. Оказалось, болезнь действительно прогрессирует. Астролог отмечает также, что именно при Черной Луне в Овне появилась чума в Европе, от которой в середине 14 века умерло огромное количество людей. Само собой, сейчас масштабность и смертоносность болезни не такая высокая, но схожесть ситуации налицо.

Астролог также отметил тот факт, что особо опасным появление такого вируса является в год Крысы, ведь именно крысы обычно являются разносчиками заболеваний. Также не стоит забывать о том, что на дворе 2020 високосный год. В високосные годы проблемы глобального характера также обретают особо опасный статус.

Когда наступит конец пандемии коронавируса

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Возвращаясь обратно в прошлое, стоит отметить, что завершилась вспышка эпидемии чумы в 14 веке не так уж и быстро. Болезнь бушевала целых семь лет. В 2020 году наша пандемия должна пойти на спад уже в начале лета, однако Черная Луна пробудет в Овне аж до 20 октября.

Это дает нам возможность предполагать, что коронавирус не сойдет на нет до середины осени. Более того, тот факт, что сейчас год Крысы и високосный год, не дает никаких гарантий того, что Лилит при переходе из Овна в Тельца решит все наши проблемы, ослабив свою хватку.

Любые астрологические предположения базируются на наблюдениях прошлого опыта, а также корректируются субъективным мнением каждого человека в отдельности. Тем не менее, Павел Глоба считает, что нужно надеяться на лучшее и поступать по совести и справедливости. Черная Луна может очень негативно сказаться на вашей удаче и на вашей жизни в целом, вызвать войны и глобальные бедствия похуже бушующего вируса. Взвешивайте свои решения и несите добро в мир, окружающий вас.