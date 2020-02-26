Астролог рассказал, что ждет Донбасс и Крым в 2020-м году

Политики значительно изменят свою стратегию действий в отношении Донбасса, в частности ОРДЛО, считает астролог.

Консультант по китайской астрологии Ба Цзы Давид Векуа составил гороскоп для Донбасса и Крыма на 2020 год.

Об этом пишут "Факты ICTV".

Гороскоп для Донбасса на 2020 год

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Политики значительно изменят свою стратегию действий в отношении Донбасса, в частности ОРДЛО, считает астролог.

"По сути сейчас их действия разбиваются о глухую стену непрекращающейся агрессии на Востоке. И по сути, сделать-то они ничего не могли. Однако уже достаточно скоро ситуация изменится, и этот вопрос станет более управляемым", - говорит Векуа.

В каком именно формате Донбасс будет проходить возобновление украинской власти на границе с Россией, вот это то, чем предстоит заниматься руководству нашей страны, говорит астролог.

"Оценивая астрологическую ситуацию по Донбассу отмечу, что после его возвращения эта территория будет таить в себе значительное количество проблем, на решение которых нужны будут огромные средства и силы. Проблемы будут касаться как поствоенной разрухи, так и настроений местных жителей, которые пребывали более пяти лет под пропагандистской машиной страны-агрессора. В результате многолетней пропаганды, часть жителей ОРДЛО не желает возвращаться под контроль украинской власти, и этот момент еще многократно напомнит о себе после восстановления границы", - считает он.

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Гороскоп для Крыма на 2020 год

"Поднимая вопрос возвращения Крыма в состав Украины мне придется упомянуть профессиональный термин – пустота, – заявил Давид Векуа. - Возврат полуострова попал в пустоту, а это означает не что иное, как то, что на самом деле так вопрос сейчас даже не стоит. А следовательно его можно будет решать уже только будущим поколениям. Точно так же, как через большой временной промежуток российские власти объявили Крым своим, точно таким же временным отрезком может характеризоваться его возврат в состав Украины".