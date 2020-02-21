Астрологи назвали три знака Зодиака, которых сегодня ждут удивительные события

Астрологи не рекомендуют планировать на сегодня важные дела, требующие вдумчивого и ответственного подхода.

В эту пятницу представители знаков зодиака столкнутся с разными препятствиями в делах. Виной тому и ретроградная фаза Меркурия, и убывающая Луна, и пятница с ее мягкой астродинамикой.

Астрологи не рекомендуют планировать на сегодня важные дела, требующие вдумчивого и ответственного подхода. Гораздо лучше уделить время текущим рутинным задачам. А также домашним делам, поскольку энергетика пятницы, дня Венеры, располагает к наведению уюта, пишет НВ.

Гороскоп на сегодня: Лев

Сегодня вы можете почувствовать раздражение из-за медлительности подчиненных, а также их нежелания брать на себя ответственность. Не сердитесь, они не виноваты - так сложились звезды. Уже с 10 марта начнется стремительное нарастание космической энергии, которое непременно скажется и на работе. Зато друзья приготовили вам отличный сюрприз, а какой - узнаете к вечеру.

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Гороскоп на сегодня: Овен

В пятницу вы узнаете новость о старом знакомом, которая в корне поменяет ваши отношения. Впрочем, не в худшую сторону, так что вы, скорее всего, станете близкими друзьями. Дома и на работе все будет стабильно хорошо, поэтому спокойно начинайте строить планы на выходные.

Гороскоп на сегодня: Рыбы

Может показаться, что Рыбы постоянно пребывают в мечтательном состоянии и мало интересуются текущими делами. Однако это не так, важные для себя вещи представители этого знака схватывают на лету. Сегодня им представится возможность получить новый источник дохода.

Напомним, ранее астрологи рассказали, кого из знаков Зодиака ждет невероятная удача в марте.