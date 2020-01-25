Календарь стрижек на январь 2020: когда лучше стричься, чтобы волосы были здоровыми и красивыми

Красота волос может зависеть от того, в какой фазе находилась луна в то время, как вы их подрезали.

Замечали ли вы, что порой после стрижки волосы растут быстрее, чем обычно и выглядят лучше? Считается, что это может зависеть от того, в какой фазе находилась луна в то время, как вы подрезали волосы.

Более того, в зависимости от расположения Луны в лунном календаре стрижка волос в 2020 году может оказывать, как благотворное влияние на дальнейшую Вашу судьбу (влияет позитивно на долголетие, удачу, финансовую стабильность и внешнюю привлекательность), так и негативное, поскольку стрижка в эти дни может повредить жизненной силе человека и навлечь беду.

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При уходе за волосами особого внимания заслуживают питательные средства, из-за недостатка тепла и витаминов, а вот когда и как лучше их применять, вам подскажет календарь стрижки и красоты на февраль 2020 год.

Фазы луны:

Первая четверть - 2 февраля

Полная луна - 9 февраля

Третья четверть - 16 февраля

Новая луна - 23 февраля

Благоприятные дни для стрижки в феврале 2020 года: 2, 6, 10-14, 18, 21, 25-28 февраля.

Благоприятные дни для окраски волос в феврале 2020 года: 2, 10-18, 22, 26-28 февраля.

Благоприятные дни для маникюра, педикюра в феврале 2020 года: 4, 9, 11, 13, 14, 19-22, февраля.