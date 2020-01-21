Гороскоп на сегодня: какие знаки Зодиака могут столкнуться с опасностями

По мнению астрологов, сегодня при посещении госучреждений стоит избегать сделок, связанных со строительством.

Убывающая Луна в Стрельце благоволит целому ряду аспектов жизни. Однако некоторым знакам предстоит столкнуться с опасностями.

В этот вторник, 21 января, многим представителям гороскопа предстоит посетить государственные учреждения. Астрологи считают, что для подобных дел период благоприятен, однако необходимо избегать сделок, связанных со строительством, пишет НВ.

Гороскоп на сегодня: Рыбы

Астрологи считают, что медлительным и мечтательным Рыбам в день Марса не повезет. Воинственная и решительная астродинамика вторника принесет этому знаку лишь нервы и стресс. Кроме того, сегодня Рыб вполне могут обмануть.

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Гороскоп на сегодня: Рак

Сегодня лучшее время для занятия спортом и физкультурой, однако Раки редко увлекаются подобным. Поэтому во вторник для них намечается обострение хронических заболеваний, а также эмоционального переутомления.

Гороскоп на сегодня: Лев

В делах бизнеса Львам нет равных по части энергичности. И сегодня точно стоит дать волю природной активности, при этом не забывая и о поддержании физической формы. Если Львы не уделят сегодня хоть немного времени спорту, вскоре их ждут проблемы эмоционального характера и снижение интеллектуальных способностей.