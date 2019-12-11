Полнолуние в декабре 2019: почему оно особенное и как повлияет на знаки Зодиака

По прогнозам астрологов, полнолуние в декабре 2019 года принесет изменения и приятные сюрпризы.

В декабре наступит полнолуние, которое называют "холодным" или "полнолунием долгой ночи", поскольку в этом месяце оно максимально близко к зимнему солнцестоянию.

Полнолуние в декабре 2019: когда произойдет

Полнолуние произойдет в четверг, 12 декабря, в 07:15 по Киеву. Луна взойдет под знаком Зодиака Близнецы. Это 16-й лунный день.

Особенности декабрьского полнолуния в 2019 году

По прогнозам астрологов, полнолуние в декабре 2019 года принесет изменения и приятные сюрпризы.

Но поскольку оно произойдет в знаке Зодиака Близнецы, есть и его обратная сторона - ожидаются "скользкие" ситуации. Поэтому важно сохранять спокойствие - не злиться и воздержаться от враждебности. Пунктуальным людям в день полнолуния будет весьма дискомфортно от сорванных планов.

В этот день, 12 декабря, интуиция усилиться, поэтому вы сможете быстро принять решение, следуя внутреннему зову.

Нахождение Луны в Близнецах увеличивает вероятность приятных встреч и захватывающих событий.

Как говорят астрологи, с приходом полнолуния в декабре наступает пора пробовать что-то новое в личной жизни.

В день полнолуния будьте осторожны в финансовых делах, поскольку ошибка может повлечь большую потерю.

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Как полнолуние повлияет на знаки Зодиака

В день декабрьского полнолуния астрологи рекомендуют трем знакам Зодиака быть особенно осторожными. Это касается Овнов, Львов и Близнецов.

Овнам нужно постараться сохранять спокойствие, поскольку ссоры и конфликты в этот день могут сказаться как на личной, так и профессиональной сфере людей, родившихся под этим Знаком. Посвятите время себе в этот день!

Лев в этот день может оказаться в плену семейных обстоятельств - возможен визит дальних родственников. Также не исключены ссоры с родными. Чтобы этого не произошло, постарайтесь контролировать свои эмоции.

А вот на кого Луна окажет самое сильное влияние 12 декабря, так это на Близнецов. Они станут настоящими звездами в этот день. Поэтому астрологи советуют не бояться выходить в свет, а также озвучивать свои идеи по работе начальству.

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