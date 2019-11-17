Гороскоп на 17 ноября для всех знаков Зодиака: кому сегодня лучше поберечься

Астрологи советуют сегодня оставить себе запас времени, чтобы избежать ненужных задержек в дороге.

17 ноября благоволит путешествиям в знакомые места, особенно в компании близких людей. Это хороший день для неспешных прогулок по зарубежным городам, дегустации местной кухни, знакомству.

Астрологи советуют сегодня оставить себе запас времени, чтобы избежать ненужных задержек в дороге.

Овен

Овнам сегодня опасно терять выдержку в общении, ослаблять контроль за домом, бытом и территорией. До самой последней минуты возможны неприятности, например, хозяйственное осложнение или вторжение в ваши владения. После доверительной беседы и расстановки всех акцентов, не исключен запоздалый конфликт в отношениях с супругом или родителями. 17 ноября рекомендуется отложить любые совместные начинания с нуля.

Телец

Сегодня Тельцы могут рассчитывать на эмоциональную гармонию во взаимоотношениях с другими людьми, но все же не стоит спешить с окончательными выводами относительно того или иного союза. Настоящая практическая выгода от достигнутых договоренностей, на которую вы рассчитываете, проявится чуть позже. А сейчас вам не стоит принимать на веру чужие клятвенные обещания, пока они не подкреплены поступками.

Читайте такжеЛюбовный гороскоп 2020: каким знакам Зодиака год принесет сумасшедшую любовь

Близнецы

Близнецам сегодня стоит учитывать риск непредвиденных расходов, любовных осечек, других недоразумений. Даже незначительные раздражающие мелочи могут отразиться на кошельке, добавить хлопот на ближайшее будущее или подточить здоровье. Сегодня не рекомендуется делать покупки, выбирать экстремальное хобби или активный вид отдыха, нагнетать домашние ссоры. 17 ноября желательно поберечь от мелких опасностей и травм детей.

Рак

Раки столкнутся сегодня с раздражающей их стороной уик-энда или неприятным послевкусием некой истории: семейной или брачной ссоры, передела территории. Риск негативных остаточных явлений сохранится до ночи. Возможна склонность принимать происходящее близко к сердцу. Причиной нервозности, срыва, травмы может стать усталость. 17 ноября стоит исключить инициативы и нагрузки, отложить новый этап перемен в доме.

Лев

Сегодня Львам показано уединение, но истинную пользу оно сулит лишь при условии внутренней душевной гармонии. Она же, в свою очередь, требует отсутствия внешних раздражающих факторов. Звезды советуют вам отложить поездки, начинания, важные встречи, «выходы в свет». В воскресенье не стоит подвергать риску мир в доме или собственное здоровье: легко задеть проблемную точку и обострить хронические неполадки.

Дева

Сегодня звезды советуют стать осмотрительнее Девам, которые не заинтересованы в ссоре с друзьями и близкими. Если вы боитесь испортить с кем-то отношения, лучше избегать тесного контакта. Не лучший день для активного участия в коллективном проекте, особенно, в форме финансовых взносов или разрешения споров. Желательно отказаться и от начинаний с нуля: формирования команды, вступления в новую группу.

Весы

Звезды призывают Весов сегодня к повышенной осторожности, так как итоги любого дела легко подпортить в самый последний момент. 17 ноября стоит вплоть до ночи контролировать собственные импульсы и избегать «вызывать огонь на себя», особенно, если дата вашего рождения приходится на середину октября. Не помешают меры против травм, конфликтов, осечек в бизнесе и в домашних делах. Опасны любые инициативы.

Скорпион

Скорпионам звезды сегодня настоятельно рекомендуют отложить все свои порывы и инициативы. Какими бы эффектными они вам ни казались, все испортит неудачный выбор момента или ваша недостаточная готовность к задуманному. Вы рискуете зайти в тупик, невольно нарушить законы, создать себе и другим неприятности, а также столкнуться с негативным поведением других людей: двойственностью, трусостью, предательством.

Стрелец

Стрельцы 17 ноября будут мнительны, подвержены беспокойству и не прочь поговорить с кем-то о своих опасениях. Стоит выбирать для этого людей, которые не разгласят ваши секреты и не будут подтрунивать над вашей слабостью. Возможно, на эту роль подойдет родственник или человек, который уже знаком с вашими тайнами, например, ваш психолог или поверенный в делах. Сегодня нежелательны начинания и публичные выступления.

Козерог

Сегодня успехам Козерогов мешает целый комплекс роковых факторов, особенно, в сфере партнерства. Критическую роль сыграет сам момент: действия в старом стиле провальны, а в новом преждевременны. В общении важно избегать острых углов. Новое сотрудничество стартует с разногласий, в давнем союзе легко потерять контроль и «хлопнуть дверью». 17 ноября лучше не реагировать на чужой гнев, обиду, провокацию, суету.

Водолей

17 ноября Водолеи меньше нуждаются в свободе и больше в понимании. Душевная беседа и полезный совет сегодня могут быть для них хорошим лекарством, а лучшим собеседником может стать родственник, коллега, врач или представитель персонала. Официальный контакт сегодня пройдет эффективнее в доверительном тоне или в частном порядке. Хорошо работать с рецептурой и приватной информацией, например, личной медицинской картой.

Рыбы

Рыбы сегодня готовы к коммуникациям, но по-настоящему расположены к общению лишь с понимающими их людьми. Если вы и собеседник говорите на одном языке, день хорош и для очной беседы, и для дистанционных контактов. 17 ноября возможно известие издалека. Неплохо пойдет творчество, требующее уединения, размышлений и эмоционального резонанса со средой. Вы будете легко трактовать сны, ощущения, символы, приметы.