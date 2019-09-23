Гороскоп на неделю: астрологи рассказали, кому звезды сулят успех, а кому - неудачу

Советы астрологов помогут вам преуспеть в любых делах и сохранить удачу.

На неделе с 23 по 29 сентября планеты будут созидательными не для всех знаков Зодиака, говорят астрологи.

Об этом говорится в их прогнозе на этот период, передает SlovoFraza.

Овен

С понедельника планеты примут неудачное положение, из-за чего станут излучать негативную энергию. Астрологи советуют Овнам поберечь силы, потому что неделя может оказаться выматывающей и непредсказуемой, а в чем-то даже опасной. Также стоит почаще отдыхать и не переутомляться на работе.

Телец

Для Тельцов самыми неудачными днями станут 25 и 26 сентября. В эти дни звезды и планеты войдут в мощный диссонанс, последствия которого будут ощутимы практически во всех сферах жизни. В трудные моменты лучше сохранять спокойствие. В отношениях с окружающими на этой неделе полезным будет умение сопереживать, приходить на помощь в нужную минуту.

Близнецы

Астрологи рекомендуют не делиться планами с окружающими. Это касается не только врагов и недоброжелателей, но и друзей, близких. Также Близнецам советуют поддерживать полный порядок дома. Это позволит сохранять хороший энергетический фон и поддерживать удачу во всех делах.

Рак

Ракам на этой неделе может не хватать положительного настроя, особенно в неблагоприятные дни — 24 и 26 числа. 23, 24 и 29 сентября, наоборот, станут крайне продуктивными днями, наполненными массой благоприятных моментов. Ракам удастся обрести мотивацию и достичь благополучия в финансовой и любовной сферах. В целом на этой неделе лучше делать как можно больше добра для близких людей, коллег и даже незнакомцев.

Лев

Позитивные энергетические волны будут питать Львов силой и удачей. Однако влияние некоторых важных планет с понедельника ослабнет, поэтому Львам лучше избегать вредных финансовых привычек, а также бороться с неуверенностью. Это поможет им остаться на плаву в денежной сфере, вступить на путь успеха.

Дева

У Дев ожидается не самая простая неделя из-за повышенной усталости. Дело в том, что звезды и планеты временно не будут подпитывать этих людей своей силой. Именно поэтому Девам придется правильно рассчитывать свое время и энергию. Если отпуск взять невозможно, астрологи советуют сменить обстановку.

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Весы

Весы будут крайне удачливы на этой неделе. Единственное, чего им может не хватать, так это мотивации. Представители этого знака могут потерять много возможностей из-за лени, апатии и прокрастинации. Это идеальное время для творческого роста, для эмоциональной встряски, смены обстановки.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе стоит чаще проявлять искренность и добродушие, поддерживать своих близких в трудную минуту. Астрологи советуют избегать стереотипного мышления: оно может стать барьером на пути к счастливым отношениям и лишить Скорпионов многих возможностей. Больше всего Скорпионам повезет во вторник и в субботу.

Стрелец

Лучше почаще общаться с друзьями и родственниками, делиться эмоциями. В финансовой сфере Стрельцам понадобится хладнокровие и расчетливость. В эти семь дней можно найти приятные скидки в магазинах, получить повышение, обрести новую мотивацию. Отдалит успех ностальгия и чрезмерный самоанализ. Не нужно жалеть о прошлом и часто предаваться воспоминаниям. Лучше устремить свой взор в будущее.

Козерог

На этой неделе у Козерогов могут участиться негативные мысли. На этой неделе у Козерогов появится излишняя склонность к самоанализу и самокопаниям, что обострит действие таких программ сознания. Хорошим способом доказать себе, что всё возможно, станет простая решительность.

Водолей

Пришло время сфокусироваться на исполнении заветных желаний. Вполне возможно, что звезды столкнут Водолеев с некоторыми дилеммами, которые придется решать сразу, без промедления. Астрологи советуют сохранять невозмутимость и верить в себя. Водолеям лучше избегать излишеств: не тратить много денег, не доверять малознакомым людям, не надеяться на одну удачу.

Рыбы

Первые два дня недели для Рыб будут самыми позитивными и продуктивными, но даже в это время им стоит остерегаться общения со лживыми людьми. Общение с неприятными людьми станет катализатором негативных событий. Возможны предательства, ссоры и конфликты, конфронтации на ровном месте. Тем не менее харизма Рыб усилится многократно, что станет главной причиной их успеха на любовном и деловом фронте.