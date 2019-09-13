Пятница 13-ое: астрологи рассказали, на какие знаки Зодиака она повлияет

Если что-нибудь в пятницу, 13 числа поколеблет привычную вам рутину — не паникуйте, советуют астрологи.

Пятница, 13-ое - это день, который многих людей повергает в мистический трепет и панический ужас. Традиционно такое сочетание числа и дня недели считается самым неприятным временем, полным опасностей и неудач.

Астрологи SlovoFraza рассказали, на какие знаки Зодиака пятница, 13 в 2019 году повлияет больше всего.

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Скорпион

В пятницу, 13 сентября, Скорпионы могут совсем не хотеть общаться с окружающими — даже с родными и друзьями, не говоря уже о незнакомцах! Вероятно, им покажется, что разговоры отвлекают внимание от важных вопросов. Поэтому постарайтесь уединиться и разобраться с задачами, которые вас беспокоят.

Близнецы

Близнецам лучше всего провести пятницу, 13 в одиночестве, не посещая места, где много людей. Побудьте дома с семьей, так безопаснее и лучше для всех. Если все же запланировали какие-то встречи или мероприятия, будьте предельно внимательными и осторожными. В любой ситуации держите себя в руках и оставайтесь спокойными.

Рыбы

Рыбам в этот день необходимо помнить, что жизнь — это изменения и от них не уйти. Если что-нибудь в пятницу, 13 числа поколеблет привычную вам рутину — не паникуйте, не суетитесь, а лучше подумайте, как можно адаптироваться к ситуации и извлечь выгоду из нее.

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