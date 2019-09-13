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Астрологи назвали самые гордые знаки Зодиака

05:51, 13 сентября 2019
Астрология
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Некоторые знаки Зодиака слишком горды, говорят астрологи / фото semraninyolu.blogspot.com

Некоторым представителям зодиакального круга не удается обуздать собственную гордость, передает SlovoFraza.

Овен

За своей гордыней Овны скрывают уязвимость. Что бы ни происходило в их жизни, они всегда держат эмоции под контролем, излучая уверенность. Невосприимчивые к чужому мнению, манипуляциям и управлению, Овны считают, что они всегда правы. Иногда кажется, что они зациклены только на себе. Найти подход к столь неприступной особе очень сложно. Если Овен заметит, что вы не подходите ему по статусу, то он никогда не обратит на вас внимание. В разговоре Овны говорят только о себе и своих успехах. Они знают, как нужно жить, и не терпят, когда кто-то с ними не согласен.

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Лев

Львы привыкли привлекать к себе внимание и купаться в лучах славы. Они расхваливают себя с такой уверенностью, потому что действительно убеждены, что нет никого лучше, чем они. Экстравагантное поведение и задатки лидера всегда выдают гордого Льва. Чем бы ни занимались Львы, это преподносится как великое достижение. У них просто запредельное эго и самомнение. Если вдруг возникает спорная или сложная ситуация, вокруг Львов появляется стена гордости, которая позволяет им отстраниться от проблем и сохранить спокойствие.

Рак

Тихие и спокойные Раки производят впечатление скромного человека. Однако их реакция на угрозу со стороны агрессивная. Поводом для гордости выступает семья и семейные ценности. Раки полностью растворяются в этом и будут защищать своих близких до последнего, даже если правда не на их стороне. Под маской гордости прячут свои внутренние переживания и никогда не просят о помощи, даже если это облегчит им жизнь.

Скорпион

Скорпионы — сильные люди с волевым характером. Терпеть не могут ложь и предательство, поэтому никогда этого не прощают. Они ставят всех людей ниже себя и гордо смотрят свысока. Поэтому если вы оскорбите чем-то Скорпиона, то навсегда окажетесь в его черном списке. Ярость Скорпионов напоминает смертоносный ураган, который сметает все на своем пути. Чужой проступок запомнят надолго и могут отомстить.

Козерог

Замыкает круг самых гордых знаков Козерог. Это очень упрямые и гордые люди, которые внешне кажутся холодными и расчетливыми. Порой гордость очень помогает им в достижении целей, но, с другой стороны, это качество может превратить Козерогов в расчетливых, мстительных и очень жестоких людей. В итоге найти точки соприкосновения с ними бывает очень трудно.

Ранее астрологи выделили представительниц нескольких знаков Зодиака, которым удается достигать успеха быстрее и чаще, чем другим.

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Теги: #астролог#Гороскоп