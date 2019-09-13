Астрологи назвали самые гордые знаки Зодиака

Среди гордых знаков Зодиака - Овен, Лев, Рак, Козерог, Скорпион.

Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака являются самыми гордыми из всех.

Некоторым представителям зодиакального круга не удается обуздать собственную гордость, передает SlovoFraza.

Овен

За своей гордыней Овны скрывают уязвимость. Что бы ни происходило в их жизни, они всегда держат эмоции под контролем, излучая уверенность. Невосприимчивые к чужому мнению, манипуляциям и управлению, Овны считают, что они всегда правы. Иногда кажется, что они зациклены только на себе. Найти подход к столь неприступной особе очень сложно. Если Овен заметит, что вы не подходите ему по статусу, то он никогда не обратит на вас внимание. В разговоре Овны говорят только о себе и своих успехах. Они знают, как нужно жить, и не терпят, когда кто-то с ними не согласен.

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Лев

Львы привыкли привлекать к себе внимание и купаться в лучах славы. Они расхваливают себя с такой уверенностью, потому что действительно убеждены, что нет никого лучше, чем они. Экстравагантное поведение и задатки лидера всегда выдают гордого Льва. Чем бы ни занимались Львы, это преподносится как великое достижение. У них просто запредельное эго и самомнение. Если вдруг возникает спорная или сложная ситуация, вокруг Львов появляется стена гордости, которая позволяет им отстраниться от проблем и сохранить спокойствие.

Рак

Тихие и спокойные Раки производят впечатление скромного человека. Однако их реакция на угрозу со стороны агрессивная. Поводом для гордости выступает семья и семейные ценности. Раки полностью растворяются в этом и будут защищать своих близких до последнего, даже если правда не на их стороне. Под маской гордости прячут свои внутренние переживания и никогда не просят о помощи, даже если это облегчит им жизнь.

Скорпион

Скорпионы — сильные люди с волевым характером. Терпеть не могут ложь и предательство, поэтому никогда этого не прощают. Они ставят всех людей ниже себя и гордо смотрят свысока. Поэтому если вы оскорбите чем-то Скорпиона, то навсегда окажетесь в его черном списке. Ярость Скорпионов напоминает смертоносный ураган, который сметает все на своем пути. Чужой проступок запомнят надолго и могут отомстить.

Козерог

Замыкает круг самых гордых знаков Козерог. Это очень упрямые и гордые люди, которые внешне кажутся холодными и расчетливыми. Порой гордость очень помогает им в достижении целей, но, с другой стороны, это качество может превратить Козерогов в расчетливых, мстительных и очень жестоких людей. В итоге найти точки соприкосновения с ними бывает очень трудно.

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