Гороскоп на 7 сентября 2019: астролог рассказал, что ждет знаки Зодиака

Завтра, 7 сентября, лучше не вступайте в конфликты и избегайте любых разногласий, советует астролог.

7 сентября – благоприятное время для выполнения домашних задач и обязанностей. Продуманные шаги завтра многим помогут достичь успеха в делах и увеличить свой доход.

Однако старайтесь не обращать внимание на зависть или критику друзей и партнеров, говорится в гороскопе Павла Глобы на завтра, 7 сентября. Об этом сообщает SlovoFraza.

Овен

7 сентября вы можете пострадать от мошенников и воришек, а также стать мишенью сплетен и обмана. Не верьте полученной информации и не вступайте в полемику. Есть опасность и оккультного воздействия на вас.

Телец

Не жадничайте ни в материальном, ни в духовном плане, а лучше всего затаитесь, ограничьте контакты. 7 сентября явно не ваш день. Против вас готов ополчиться целый свет. Тем не менее, избегайте ссор.

Близнецы

Этот день хорош для серьезной работы, капиталовложений. Возможно получение дохода. Не делитесь лишней информацией о себе, это только породит сплетни и зависть.

Рак

Возможны головные боли, спазмы, раздражительность. Плохое самочувствие может стать причиной ссор и скандалов, а также травм. Будьте осторожны за рулем. Принятие решений отложите на другой день.

Лев

Возможно получение приятных известий от старых знакомых. Не исключено восстановление прерванных отношений, есть шанс найти общий язык с теми, с кем долго не удавалось поладить. Могут найтись давно утерянные вещи.

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Дева

Отличный день. Прилив сил, решительность, интуиция — все будет работать на вас. Да и сами вы будете полны шарма и очарования. Вероятно заключение выгодных сделок, день подходит для начала коммерческой деятельности.

Весы

В этот день самочувствие будет неважным, возможно обострение хронических болезней. В делах возможны задержки, препятствия, непонимание. Могут возникнуть финансовые проблемы. Не следует делать серьезных покупок.

Скорпион

Импульсивность и раздражительность могут привести к травмам и ссорам. При работе с техникой и за рулем нужно проявлять особенную осторожность.

Стрелец

В этот день, несмотря на его насыщенность, постарайтесь быть немного в стороне от происходящего. Не начинайте новые дела и не заводите знакомства, они окажутся перспективными только на первый взгляд.

Козерог

Некоторая раздражительность, излишняя критичность к другим и агрессивность могут создать определенные проблемы в отношениях. 7 сентября нужно быть деликатнее и внимательнее к другим, особенно к партнерам.

Водолей

Не спорьте с женщинами, начальством и коллегами, не ссорьтесь с соседями, иначе вы можете вступить со всеми ними в серьезную конфронтацию. Займитесь рутинными делами. В решении проблем вам помогут люди старшего возраста.

Рыбы

7 сентября вы можете легко стать жертвой обмана или мошенничества, а также завести знакомство с человеком, который в дальнейшем станет источником ваших проблем. Есть вероятность того, что кто-то из вашего окружения, пренебрегая своими прямыми обязанностями, переложит ответственность на вас.