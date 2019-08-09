Любовный гороскоп: астролог назвала знаки Зодиака, которым повезет до конца 2019 года

Среди счастливчиков в амурных делах астролог выделила Весов, Тельцов и Козерогов.

​Многие люди стремятся не только к реализации в работе, но и искренне хотят личного счастья. Некоторые идут к обретению своей второй половины очень долго. Другим же везет гораздо быстрее. Астрологи уверены, что немалую роль в этом играют звезды.

Так, астролог Василиса Володина назвала три знака Зодиака, которых ждет успех в любовных делах до конца 2019 года. Это - Весы, Козероги и Тельцы, передает Dialog.ua.

Весы

Благоприятный период в скором времени наступит для представителей этого знака Зодиака. Астролог Василиса Володина называет конкретные временные рамки, когда у Весов произойдут неожиданные перемены в личной жизни. По ее мнению, осенью и зимой в отношениях со второй половиной будут царить гармония и взаимопонимание. При этом Весы явно успели заскучать от однообразия, которое царило в паре, и даже подумывали о расставании. Однако любой кризис рано или поздно проходит, и в данном случае можно рассчитывать на счастливый финал. Отношения заиграют другими красками и принесут удовольствие и удивительные мгновения радости. Одиноким Весам тоже должно повезти. Особенно это касается одиноких девушек. Астролог считает, что у таких велик шанс познакомиться с мужчиной иностранного происхождения. Произойти это может уже во второй декаде октября.

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Козерог

Козерогам тоже не придется скучать. Однако перемен стоит ожидать только в том случае, если сами Козероги в них заинтересованы. Сейчас самое время переключиться именно на личную жизнь. Работа подождет, а вот вам пора научиться выстраивать поистине доверительные отношения с партнером. Важно уметь ценить каждый прожитый день и стараться идти на компромиссы. Тем, кто состоит в паре, необходимо быть более сдержанными и проводить время наедине со своей второй половиной. Если Козероги будут проявлять сдержанность и проводить работу над собой, их ожидают очень приятные перемены в личной жизни. Вы увидите, как постепенно в семью будут возвращаться доверие и взаимопонимание. Одиноким же Козерогам астролог прочит скорую судьбоносную встречу. При этом велик шанс сыграть свадьбу уже в этом году.

Телец

У Тельцов в личной жизни будет не все так просто, как того хотелось бы. Ссоры и конфликты в паре измотают вас и вынудят принять не очень хорошее решение в пользу расставания. При этом астролог не исключает того варианта, что впереди Тельцов будет ждать неожиданный поворот судьбы, который приведет к новому знакомству и любви. Особенно это касается мужчин. Они смогут определиться со своим выбором уже в этом году и найдут человека, без которого уже не смогут жить.

Ранее астрологи рассказали, какие мужчины, исходя из знака Зодиака, чтят институт брака и становятся лучшими семьянинами.