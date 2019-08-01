Новолуние 1 августа 2019: астрологи объяснили, что можно и чего не следует делать

В этот день астрологи советуют делать шаги к осуществлению мечты и отказываться от всего, что несет негативную энергетику.

В четверг, 1 августа, наступает особый астрологический период, на небе появится молодой Месяц, который в народе называют серповидным или Новолунием. В общем в августе можно увидеть Новолуние дважды. Еще одно Новолуние сойдет 30 августа.

Что такое Новолуние

Новолуние – это одна из лунных фаз, когда данное небесное тело находится между Землей и Солнцем. В это время луна обращена к Земле неосвещенной частью и невидима для земного наблюдателя.

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Для астрологов – это особый период, ведь нужно планировать свою жизнь на весь грядущий месяц. В это время астрологи советуют делать шаги к мечте, стремиться к ярким свершениям, отказываться от всего негативного и несущего негативную энергетику.

Первое Новолуние августа будет проходить в знаке Льва. Поскольку зодиакальным знаком Львом управляет Солнце, энергия Новолуния будет огненной. Она поможет почувствовать уверенность в себе, ставить перед собой новые цели и строить планы. День в целом обещает быть незабываемым.

Что нужно делать во время Новолуния

Новолуние – благоприятное время для планирования ближайшего будущего и начала новых дел. Также в день новолуния благоприятно:

визуализировать свое будущее, строить планы;

планировать дела и покупки на ближайший месяц;

ставить перед собой конкретные цели, которых можно достичь в ближайший месяц;

заниматься саморазвитием, творить;

отдыхать, речь идет именно об активном отдыхе.

Запреты во время Новолуния: чего не стоит делать

Специалисты по астрологии не советуют в день новолуния 1 августа 2019 года делать следующее:

расстраиваться по пустякам;

ссориться и скандалить;

увольняться с работы;

брать и давать деньги в долг.

По совету астрологов, август 2019 года стоит посвятить работе над конкретным начинаниям, не пытаясь успеть все и сразу. 1 августа – удачный день для карьерных перемен. Не бойтесь браться за сложные дела или начинать серьезный разговор.

Астрологи также рекомендуют в день Новолуния 1 августа создать карту желаний – тщательно продумать свои заветные мечты и смело браться за их выполнение.