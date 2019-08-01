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Календарь свадеб на август 2019: астрологи назвали самые удачные для бракосочетания дни

06:13, 01 августа 2019
Астрология
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Правильно выбранная для свадьбы дата, утверждают астрологи, определит все будущую супружескую жизнь / фото: ratatum.com

Август считается самым популярным летним месяцем для свадьбы. Это обусловлено рядом факторов – здесь и прекрасная солнечная, не слишком жаркая погода, и разнообразие цветов и фруктов, которые могут стать украшением свадебного торжества, и "бархатный" сезон для отдыха, который предусматривает удачный и горячий медовый месяц.

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Перед молодоженами только стоит вопрос назначения даты свадьбы. Ведь выбор дня для бракосочетания – залог семейного счастья будущей семьи. Даже заядлые скептики, выбирая дату бракосочетания, принимают во внимание астрологические прогнозы, а также народные поверья и приметы.

Лунный календарь на август 2019 года поможет Вам определить фазу Луны, положение этого небесного тела в знаках Зодиака, а также лунный день и его влияние на свадебные торжества в августе, а значит – выбрать удачную для заключения брака дату.

Как выбрать наиболее удачные в августе дни для бракосочетания

В августе 2019 года влюбленные пары, которые хотят соединить свои судьбы в счастливом и удачном союзе, заручившись при этом благосклонностью звезд, по совету астрологов, должны выбрать дату среди первых дней месяца, когда наиболее выраженное влияние растущей Луны.

Далеко не каждый день, согласно лунному календарю, подходит для свадебной церемонии / фото: svadbalist.ru

Убывающая луна, наоборот, способна привнести даже в наиболее гармоничный союз ссоры и неурядицы, спровоцировать раскол в отношениях.

Конечно же, эти рекомендации следует также проанализировать с точки зрения влияния Луны на конкретные знаки Зодиака влюбленных. Однако, общие благоприятные дни в этом месяце все же можно выделить.

Благоприятные дни для свадьбы в августе 2019

Наиболее удачными днями для свадьбы в последний летний месяц являются 8, 11 12 августа. Допустимые числа для бракосочетания в августе – 9, 10, 16, 17, 21, 22, 24, 25 и 28.

Неблагоприятные дни августа 2019-го для бракосочетания

Тем, кто решил пожениться в августе следует учесть, что 1-4, 7, 13-15, 18-20, 23, 26, 27, 29-31 августа считаются неудачными днями для заключения брака.

Когда лучше играть свадьбу по церковному календарю

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В августе православные христиане отмечают Успенский пост. Он посвящен Божией Матери, которая постилась и молилась, готовясь к другой жизни. Поэтому празднование свадьбы или любое другие веселье в период поста является пренебрежительным поведением в отношении нее. Из этого следует, что свадьбу в августе 2019 года по церковному календарю можно играть либо до 14 числа, либо после 28.

Приметы и поверья на свадьбу в последний летний месяц

Еще наши бабушки и прабабушки верили, что месяца наделены своими собственными характеристиками, которые переносятся, в том числе и на брак. Создавать семью в августе в народе считается хорошей приметой – брак будет крепким, счастливым, полон любви.

В целом существует немало народных примет, связанных со свадьбой в августе:

  • дождливый августовский день сулит молодой семье богатство и достаток, особенно, если дождь во время празднования свадьбы пошел неожиданно;
  • пение птиц в день августовской свадьбы предвещает влюбленной паре счастливую семейную жизнь;
  • если же погода в этот день спокойная и тихая, большая вероятность того, что семейная жизнь пары будет насыщенной, беспокойной, с множеством испытаний на пути у влюбленных.
  • Заключенный в августе брак, считается в народе, будет крепким и счастливым / фото: career-inform.ru

Как молодоженам привлечь в день свадьбы удачу на свою сторону:

  • несмотря на жару, невестам в августе не советуют выбирать слишком открытую обувь – иначе все деньги будущей семьи утекут сквозь дыры. Обувь должна быть обязательно с закрытым носком;
  • для привлечения богатства и щедрости от судьбы в обувь новобрачных следует положить по монете, конечно же, одинакового номинала;
  • на свадебном столе обязательно должны быть сезонные фрукты, ягоды и цветы. Это подарит молодоженам благосклонность природы;
  • съесть за свадебным столом яблоки с медом. Считалось, что этот обряд гарантирует влюбленной паре сладкую совместную жизнь, а также здоровое потомство.

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