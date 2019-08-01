Календарь свадеб на август 2019: астрологи назвали самые удачные для бракосочетания дни

Создавать семью в августе, по народным поверьям, считается хорошей приметой – брак будет крепким и полон любви. А советы астрологов помогут выбрать лучшую для этого дату.

Август считается самым популярным летним месяцем для свадьбы. Это обусловлено рядом факторов – здесь и прекрасная солнечная, не слишком жаркая погода, и разнообразие цветов и фруктов, которые могут стать украшением свадебного торжества, и "бархатный" сезон для отдыха, который предусматривает удачный и горячий медовый месяц.

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Перед молодоженами только стоит вопрос назначения даты свадьбы. Ведь выбор дня для бракосочетания – залог семейного счастья будущей семьи. Даже заядлые скептики, выбирая дату бракосочетания, принимают во внимание астрологические прогнозы, а также народные поверья и приметы.

Лунный календарь на август 2019 года поможет Вам определить фазу Луны, положение этого небесного тела в знаках Зодиака, а также лунный день и его влияние на свадебные торжества в августе, а значит – выбрать удачную для заключения брака дату.

Как выбрать наиболее удачные в августе дни для бракосочетания

В августе 2019 года влюбленные пары, которые хотят соединить свои судьбы в счастливом и удачном союзе, заручившись при этом благосклонностью звезд, по совету астрологов, должны выбрать дату среди первых дней месяца, когда наиболее выраженное влияние растущей Луны.

Убывающая луна, наоборот, способна привнести даже в наиболее гармоничный союз ссоры и неурядицы, спровоцировать раскол в отношениях.

Конечно же, эти рекомендации следует также проанализировать с точки зрения влияния Луны на конкретные знаки Зодиака влюбленных. Однако, общие благоприятные дни в этом месяце все же можно выделить.

Благоприятные дни для свадьбы в августе 2019

Наиболее удачными днями для свадьбы в последний летний месяц являются 8, 11 12 августа. Допустимые числа для бракосочетания в августе – 9, 10, 16, 17, 21, 22, 24, 25 и 28.

Неблагоприятные дни августа 2019-го для бракосочетания

Тем, кто решил пожениться в августе следует учесть, что 1-4, 7, 13-15, 18-20, 23, 26, 27, 29-31 августа считаются неудачными днями для заключения брака.

Когда лучше играть свадьбу по церковному календарю

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В августе православные христиане отмечают Успенский пост. Он посвящен Божией Матери, которая постилась и молилась, готовясь к другой жизни. Поэтому празднование свадьбы или любое другие веселье в период поста является пренебрежительным поведением в отношении нее. Из этого следует, что свадьбу в августе 2019 года по церковному календарю можно играть либо до 14 числа, либо после 28.

Приметы и поверья на свадьбу в последний летний месяц

Еще наши бабушки и прабабушки верили, что месяца наделены своими собственными характеристиками, которые переносятся, в том числе и на брак. Создавать семью в августе в народе считается хорошей приметой – брак будет крепким, счастливым, полон любви.

В целом существует немало народных примет, связанных со свадьбой в августе:

дождливый августовский день сулит молодой семье богатство и достаток, особенно, если дождь во время празднования свадьбы пошел неожиданно;

пение птиц в день августовской свадьбы предвещает влюбленной паре счастливую семейную жизнь;

если же погода в этот день спокойная и тихая, большая вероятность того, что семейная жизнь пары будет насыщенной, беспокойной, с множеством испытаний на пути у влюбленных.



Как молодоженам привлечь в день свадьбы удачу на свою сторону:

несмотря на жару, невестам в августе не советуют выбирать слишком открытую обувь – иначе все деньги будущей семьи утекут сквозь дыры. Обувь должна быть обязательно с закрытым носком;

для привлечения богатства и щедрости от судьбы в обувь новобрачных следует положить по монете, конечно же, одинакового номинала;

на свадебном столе обязательно должны быть сезонные фрукты, ягоды и цветы. Это подарит молодоженам благосклонность природы;

съесть за свадебным столом яблоки с медом. Считалось, что этот обряд гарантирует влюбленной паре сладкую совместную жизнь, а также здоровое потомство.

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