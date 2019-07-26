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Гороскоп на август: каким знакам Зодиака звезды сулят успех, а кому не повезет

08:51, 26 июля 2019
Астрология
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Звезды сулят успех в августе некоторым знакам Зодиака / фото SlovoFraza

Они составили гороскоп на август 2019 для всех знаков Зодиака, передает DailyHoro.

Овен

Овнам удастся изменить свою жизнь. Период до 17 августа будет крайне продуктивным, удачным для работы и любых важных дел. Астрологи отмечают, что Овнам можно показать при необходимости свой характер, ответив недоброжелателям на их выпады.

С 17 по 22 августа в жизни Овнов наступит небольшой диссонанс и дисгармония, конец лета Овнам стоит посвятить отдыху. 

Телец

Негативные изменения произойдут в любовной сфере, потому что людям этого знака будет сложнее производить первое впечатление на противоположный пол. Самый благоприятный период будет с 14 по 20 августа. В это время Тельцы смогут совладать со своими страхами и разрешить все возможные недоразумения. В целом август станет удачным временем для работы и активных действий в финансовой сфере. 

Близнецы

До 10 августа представителям данного знака стоит сфокусировать внимание на делах, касающихся семьи, дружбы, любви. Можно проявлять активность в поисках второй половинки или укреплении уже существующих отношений. Астрологи советуют быть максимально уступчивыми и внимательными к мнению и чувствам любимого человека. Это время романтики и тепла. Конец лета для Близнецов окажется очень ярким и интересным.

Рак

С 11 августа начнется очень благоприятный период, который можно посвящать любым важным делам. С 14 августа появится дополнительная мотивация, так как другие важные планеты тоже станут более позитивными.

Лев

До 22 августа Львам будет везти практически во всех жизненных аспектах. После 22 числа звезды и планеты немного сдадут позиции, из-за чего Львам придется тратить больше времени и сил на привычные дела. 

Окунаться с головой в работу не стоит: лучше посвятить больше времени семье, родителям, друзьям, второй половинке.

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Дева

Этот месяц для Дев будет вполне стабильным. Люди по достоинству оценят доброту Дев и ответят им тем же. В некоторых важных вопросах понадобится решительность. Речь может идти о поисках второй половинки или о начале новых проектов в бизнесе и на работе.

Весы

Внеплановые изменения могут ожидать представителей этого знака в финансовой сфере. Тут Весам придется изрядно постараться, чтобы остаться на плаву. Астрологи рекомендуют остерегаться необдуманных решений. Лучше избегать ошибок, особенно связанных с договорами, ценными бумагами и деловыми обязательствами, потому что юридические проблемы будут решаться крайне тяжело.

Скорпион

Скорпионы смогут начать новую жизнь. Вторая половина августа отметится некоторыми любовными и деловыми переворотами, позитивными преображениями и неприятными случайностями. В любви настанет время регресса, неуверенности. 

Стрелец

Некоторые конфликты могут начаться и в любовной сфере. Вторая половинка потребует к себе большего внимания и заботы. Это нормально, поэтому подобные требования стоит воспринимать позитивно. 

Козерог

У Козерогов начинается период, когда стоит сосредоточиться на самом главном. Они станут более чувствительными во второй половине месяца, из-за чего могут воспринимать проблемы менее стойко. 

Водолей

С 18 числа можно смело уходить с головой в тяжелую работу и поиски энтузиазма и мотивации. А последние три дня месяца Водолеям необходимо будет работать над собой и заниматься самоанализом. 

Рыбы

Рыбам последний месяц лета принесет много позитива. С 11 августа эти люди станут намного активнее, позитивнее и трудолюбивее. Преодолевать финансовые трудности будет проще. 

До 21 августа Рыбам будет везти в любви, а в конце лета астрологи рекомендуют им почаще бывать в уединении. 

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Теги: #астролог#Гороскоп