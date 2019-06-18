Астролог назвал знаки Зодиака, которых ждет сказочный успех на этой неделе

Для ряда знаков Зодиака любые новые начинания будут удачными, говорит астролог.

Известный астролог Павел Глоба назвал несколько знаков Зодиака, которых ждет успех и удача на этой неделе, 17-23 июня.

Среди счастливчиков он выделил шесть знаков Зодиака, передает SlovoFraza.

Телец

18, 19 и 23 числа будут самые позитивные дни, в которые звезды окажут на Тельцов наилучшее влияние. Удачу и повышенное вдохновение представителям данного знака Зодиака желательно пустить на создание благоприятных условий для родных и близких.

Близнецы

Для Близнецов наиболее позитивными будут три дня недели — четверг, пятница и суббота. В эти дни их желания и мечты могут начать обретать форму. Отношения со второй половинкой наладятся, одинокие Близнецы смогут существенно продвинуться в поисках любви.

Рак

На этой неделе Ракам звезды помогут изменить судьбу. Можно будет заниматься любыми делами, которые доставляют истинное удовольствие. Свои личные приоритеты можно поставить на первое место, забыв обо всем. Затевать что-то очень важное пока не стоит, по крайней мере, не 18 числа.

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Дева

Это будет очень спокойная и благоприятная неделя для Дев. Людям этого Знака повезет больше всех, потому что спокойствие и размеренность — это их родная стихия, это их излюбленный ритм жизни. Любые дела, касаемые цифр и денег, будут проходить на ура. В период с 17 по 23 число можно хорошо заработать, поднять авторитет или найти новые источники дохода, обрести какое-то новое желание, мотивацию.

Скорпион

18, 19 и 23 июня — самые благоприятные дни недели для романтики, новых знакомств, совместных дел с любимым человеком. Очень хорошо, если на этой неделе Скорпионам удастся отправиться в отпуск. Не стоит огорчаться из-за одиночества. Оно поможет Скорпионам найти возможность стать успешнее и лучше.

Рыбы

Рыбам на этой неделе Павел Глоба советует начать новую жизнь, если старая Рыб не устраивает. Любые новые начинания будут удачными. Если в какой-то из сфер Рыбы столкнутся с необъяснимыми неурядицами, то эти неурядицы нужно будет просто переждать. 18 и 19 числа Рыбам улыбнется большая удача, которую лучше направить на рабочие дела.

Ранее астролог Павел Глоба назвал несколько знаков Зодиака, которых в июне 2019 года ждет успех и удача.