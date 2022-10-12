Можно ли пересадить маленький кактус в большой горшок и как правильно это сделать - узнайте в материале УНИАН.

Кактус - популярное комнатное растение, которое выбирают для себя многие люди. За ним, как и за любым другим цветком, нужен качественный уход, который включает в себя и пересадку. УНИАН расскажет, нужно ли пересаживать кактус после покупки и когда это лучше делать.

Ранее мы говорили о том, как и когда правильно пересаживать орхидею.

Как пересадить кактус с большими иголками - правила безопасности

Большинство кактусов имеют уникальную особенность - большие иголки, которые защищают растение от несогласованного вторжения извне. С точки зрения законов природы, это удобно, но пересаживать такое растение сложно. Для того, чтобы не уколоться, вы можете использовать кухонные щипцы или прихватки, а также обмотать растение малярным скотчем.

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Какая нужна земля для кактусов - рекомендации

Прежде, чем приступить к пересадке кактуса, необходимо выбрать для него горшок. Размер емкости зависит от размера растения - если вам нужно пересадить кактус в период его активного роста, потому что он стал упираться корнями в стенки горшка, то имеет смысл взять емкость на 2-3 см больше предыдущей. Если же вы хотите пересадить старый кактус, который перестал развиваться, то можно использовать тот же горшок или купить новый - больше на 1 см в диаметре.

Также важен и грунт - обычно, в специализированных магазинах продается грунт "Для кактусов", он содержит все необходимые растению вещества. По желанию, вы можете в него добавить измельченный кирпич или крупнозернистый песок. Важно помнить, что за 3-4 дня до пересадки кактус нужно перестать поливать - это поможет легко достать растение из горшка.

Как пересадить высокий кактус или любой другой - технология

Для того, чтобы быстро и безопасно пересадить кактус, следуйте инструкции:

снимите верхний слой почвы, переверните кактус, оберните его полотенцем или сложенной газетой и достаньте из горшка;

разрыхлите корни и выбросьте лишнюю почву;

осмотрите корни, удалите сухие или больные;

заполните горшок купленным грунтом, поместите растение внутрь и присыпьте землей.

Учитывайте, что в момент изъятия кактуса из горшка его нельзя тянуть силой - эти растения подвержены травмам, поэтому если у вас не получается достать цветок легко - постучите по вазону или вообще разбейте его.

Поливать пересаженный кактус можно не ранее, чем через неделю. Дальше нужно отталкиваться от состояния грунта - он должен полностью высыхать за 7-10 дней. Как только этот режим будет закреплен, допустимо вернуться к привычному графику. Кактусы сами по себе неприхотливы к уходу, все, что вам нужно - поставить цветок на солнечное место и обеспечить ему регулярный полив.

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