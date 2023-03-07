У опытных цветоводов есть проверенный метод, как заставить орхидею цвести.

После того, как вы принесли орхидею из магазина, она цветет несколько месяцев. Потом наступает период отдыха, а затем - снова появляется новый цветонос. Это в идеале. Но чаще бывает, что экзотическое растение категорически отказывается цвести или того хуже - начинает чахнуть. Что делать в этом случае и как заставить орхидею цвести? Опытные цветоводы советуют использовать один лайфхак, который работает даже в запущенных случаях.

Ранее мы рассказывали, можно ли поливать розы водкой и зачем это делать.

Чем полить орхидею, чтобы цвела

Попробуйте вместо воды "поливать" орхидею льдом - нужно время от времени подкладывать его в горшок с цветком. Таким образом вы сразу убиваете двух зайцев: во-первых, поливаете растение, а во-вторых - устраиваете для него небольшой стресс, и это заставляет орхидею активизировать цветение. Некоторые цветоводы пошли еще дальше: вместо обычной воды они замораживают жидкое удобрение и "поливают" цветок таким льдом.

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В дальнейшем при поливе орхидеи нужно ориентироваться на внешний вид субстрата и корней. Когда субстрат будет абсолютно сухим, а поверхность корней станет серо-серебристой, значит - пора поливать.

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