К экспертам обратились за советами, как лучше всего чистить духовку – и все они сошлись на одном простом методе.

Следить за чистотой духовки бывает непросто. Ранее мы уже писали о том, как очистить противень от нагара, но что насчет стенок духового шкафа?

Многие считают, что лучший способ удалить стойкие загрязнения – это упорное трение. Чтобы проверить, так ли это, редакторы известной британской газеты "Express" обратились за советами к экспертам.

Как быстро очистить духовку от жира и нагара – от вас почти ничего не требуется

Вопрос, какое домашнее средство для чистки духовки самое лучшее, порой кажется настоящей головоломкой.

Видео дня

Но вы можете избавить себя от лишних размышлений, прислушавшись к мнению профессиональных уборщиков.

По их словам, важно использовать тепло: включение духовки перед началом работы значительно облегчает очистку.

Представители компании Fantastic Cleaners отмечают, что не нужно усиленно тереть поверхности – достаточно терпения и тепла. Они поясняют: "Нагрейте противень с водой и уксусом в духовке до образования пара, затем закройте дверцу на некоторое время. Это позволит размягчить прилипшие частицы, чтобы их было легко удалить позже".

Эффект от такого способа не мгновенный, но это лучше, чем интенсивное трение.

"Что касается решеток", – продолжают эксперты, – "их замачивание на несколько часов в очень горячей воде с моющим средством и содой значительно облегчает очистку. Большинство загрязнений удаляется без проблем".

Самые легкие способы, как можно очистить газовую духовку от жира и нагара

Эксперт Heather из Bio-D согласна: "Одна из ошибок при чистке духовки – использование агрессивных химических средств.

Чтобы очистить духовку естественным способом, поместите термостойкий сосуд с водой в духовку и установите высокую температуру на 20–30 минут, чтобы размягчить загрязнения, затем оставьте духовку остывать".

Относительно того, как очистить духовку от застарелого жира, она рекомендует использовать универсальное чистящее средство для удаления остатков грязи и жира.

Если вы не хотите покупать специальные средства, эксперты советуют использовать пищевую соду – она прекрасно справляется с задачей.

Пол Опенибо, управляющий директор компании Key Enviro Solutions, также использует метод нагрева, но добавляет таблетки для посудомоечной машины. Метод "замачивание-пар" предполагает предварительный разогрев духовки до 160 °C.

Наполните термостойкую миску кипятком и положите в нее таблетку для посудомоечной машины. Поставьте миску в духовку и закройте дверцу минимум на час.

Пол отмечает: "После того как духовка слегка остынет, грязь можно удалить тряпкой или губкой с минимальным усилием. В большинстве случаев достаточно просто протереть поверхности.

Это один из самых простых и эффективных естественных способов, как отмыть духовку внутри. Он позволяет обойтись без агрессивных химических средств, при этом обеспечивая профессиональный результат в домашних условиях.

Вас также могут заинтересовать новости: