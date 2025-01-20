Есть кусочки, которые лучше подойдут для супа, тогда как другие - для шашлыка.

Курятина - это один из самых популярных видов мяса, благодаря своим вкусовым качествам. УНИАН разобрался какая часть курицы самая вкусная и какие кусочки для чего лучше использовать.

Какая часть курицы лучше для супа и холодца

Сложно представить что-то лучше в эти холодные вечера, чем тарелка горячего супа. Вот только до сих пор не все знают, какая часть курицы лучше для бульона.

Чтобы насытить воду вкусами и жирами, лучше брать сочные кусочки. Так, бедра и голени с более жирным мясом лучше всего подойдут для этой цели. По этой же причине их лучше покупать, если вы планируете тушить, запекать или жарить курицу. Существуют и более дешевые варианты - шеи и спинки.

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Также есть часть птицы, которую лучше не брать для бульона - филе. Некоторые задаются вопросом: филе это какая часть курицы? Ответ довольно прост, ведь речь идет о грудке, которая состоит из белого, практически постного мяса. Из нее стоит готовить бульон, только если вы решили худеть.

Все это справедливо и для того, какая часть курицы лучше для холодца, ведь вся суть в создании крепкого бульона.

В голенях и бедрах есть достаточно жира, коллагена и вкусов, чтоб получился отличных холодец. Крылья и филе пригодятся в качестве наполнения, но крепости бульону не добавят. Секретным ингредиентом могут стать куриные лапы благодаря высокому содержанию коллагена.

Какая часть курицы лучше для шашлыка, запекания и тушения

Лучше всего для этого брать кусочки бедер и филе. Таким образом можно будет угодить людям, которые предпочтут жирные или более нежные части курятины. Кроме того, их удобно мариновать и насаживать на шампур.

Филе также будет хорошим вариантом, если хотите запечь мясо или отварить его, чтоб добавить в салат.

Для тушения лучше будет взять бедра и голени - жир в них позволит также приготовить очень вкусный и насыщенный соус.

Какая часть курицы самая вредная

В самых вредных кусочках курятины нет ничего полезного - только жир и холестерин. А какая часть курицы самая жирная? Правильно, кожа. Она может быть опасной еще и из-за возможных остатков хлора, который недобросовестные люди используют для придания несвежей курице товарного вида.

В связи с этим употреблять курятину лучше предварительно сняв кожицу. Также вредными являются и куриные крылышки, в которых много "шкурки".

Однако если вас это не останавливает, то именно крылья лучше всего подойдут для жарки и приготовления закусок.

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