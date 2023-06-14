Если суп быстро прокисает, это скорее всего связано с нарушениями технологий приготовления и/или хранения.

Чаще всего мы варим это первое блюдо с запасом и не съеденное сегодня храним в холодильнике. Но это не гарантирует того, что оно не испортится. Поэтому сегодня мы узнаем, что добавить в суп чтобы он не скис.

Говоря о том, почему куриный суп быстро прокисает (и любой другой, на самом деле), это связано с нарушениями технологий приготовления и/или хранения. Существует несколько лайфхаков, как продлить жизнь супу и наслаждаться им еще несколько дней после приготовления.

Как сделать так, чтобы суп не скис - простые советы

Начнем с базовых рекомендаций:

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используйте хорошие и свежие продукты;

храните готовое блюдо в прохладном месте (холодильник с температурой 2-5 градусов);

не оставляйте его на плите (это явно не прохладное место, а тепло лишь ускорит порчу продукта);

не лезьте в него грязными или мокрыми приборами.

При варке супа добавляйте соль: она позволяет ему "прожить" дольше. Также не используйте в готовом блюде необработанную термически зелень - ее лучше прокипятить пару минут.

Также рекомендуют избегать кастрюль с толстым дном, и тех, где грелось молоко (бактерии могут спрятаться в любых микротрещинах).

Храните суп в той посуде, в которой он готовился, не переливайте его в другую, даже если она вам кажется чистой. Не разогревайте всю кастрюлю, если вам нужна только одна или две порции - налейте в меньшие мисочки. И не храните в супе половники и другие столовые приборы - ранее мы уже рассказывали, почему нельзя оставлять ложку в еде.

Если блюдо хранится в холодильнике и не появилось признаков испорченности (неприятный кисловатый запах, пена, бульон помутнел и т.д.), продлить ему жизнь можно, если еще раз прокипятить 5-10 минут. Этот же вариант подойдет, если суп только начал скисать, но еще не испортился окончательно. Также перед кипячением можно добавить специи, такие, как перец, лавровый лист и другое.

Сколько дней можно есть суп из холодильника - вы удивитесь

Хранить "первое" в холодильнике не рекомендуется больше двух суток. Если продукт прокипячен дважды (типа пастеризирован) - теоретически можно использовать до 7 суток. А если при приготовлении использовались консерванты - то не более 5 дней. Все зависит от того, что из чего состоит ваше блюдо. Например:

грибной, овощной, уху, суп-пюре и сырный - лучше съесть за сутки;

- лучше съесть за сутки; куриный, харчо, гороховый - можно хранить двое суток;

- можно хранить двое суток; солянку, борщ, суп на мясном бульоне - три дня, иногда до 5.

Но чтобы избежать проблем со здоровьем, все-же рекомендуем не хранить готовые блюда больше двух дней. Лучше варить меньше, чаще, но всегда будет свежим, нежели "играть в ромашку" - можно есть или уже нет.

А вот нужно ли кипятить суп на второй день? Мы все-таки рекомендуем это сделать. Как минимум, это поможет "убить" бактерии, которые начали размножаться, но еще не испортили пищу окончательно. И помните, что греть лучше только ту часть, которую будете есть, всю кастрюлю не надо.

В целом, мы уже ответили на вопрос, можно ли есть суп на третий день - если он еще не испортился, то ничего страшного произойти не должно. Но все-таки, лучше не употреблять готовые продукты старше двух дней - не такие уж и стерильные у вас условия, а вредные микроорганизмы уже могут начать размножаться, хоть и пока не будут особо заметны.

Отвечая на вопрос, можно ли есть суп через неделю, то если нет признаков испорченности, попробуйте на свой страх и риск, но мы бы не советовали.

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