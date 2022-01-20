Ужасная авария произошла на Закарпатье, погибшая имела четырех детей, которых она растила без мужа.

На Закарпатье женщина, которую местные зовут "звездой Instagram", попала в пьяное ДТП. В страшной аварии погибла ее подруга, многодетная мать-одиночка.

Виновница трагедии может не сесть в тюрьму, сообщает "Обозреватель".

Авария случилась в селе Красная Тячевского района, 16 октября 2020 года в 2:49. Вечером 15 октября 26-летняя Этелла Менджул и 42-летняя Оксана Сойма выпивали алкоголь. После этого они поехали кататься, с собой девушки взяли парня - футболиста местного ФК. Произошла авария.

"В селе Красная Тячевского района автомобиль "Lada Priora" столкнулся с бетонным мостиком и перевернулся на крышу. От полученных травм скончалась 42-летняя местная жительница, которая находилась в салоне авто", - сообщали после ДТП в пресс-службе Национальной полиции Закарпатской области.

За рулем была 26-летняя Этелла, которую знакомые называют "звездой Instagram". Рядом с ней на пассажирском кресле сидела ее подруга - 42-летняя Оксана, на заднем сиденье находился их друг-футболист. Этелла и парень получили легкие травмы, футболист первым выбрался из авто и вызвал полицию со скорой помощью.

"Судмедэкспертиза показала, что смерть Оксаны Соймы наступила от открытой черепно-мозговой травмы, которая сопровождалась переломами костей свода и основания черепа, – шансов выжить не было никаких", - сообщает "Обозреватель".

Этелла и Оксана были хорошими подругами, за месяц до трагедии они вместе праздновали день рождения последней. А за несколько часов до гибели многодетная мать выкладывала в Facebook картинку о том, что лучшей терапией является долгая дорога и хорошая музыка. Оксана воспитывала четверых детей, которые теперь остались без матери. Сейчас ими занимаются их бабушка и тетя.

Читайте такжеСтранные кредиты и звонок в полицию: в Житомирской области расследуют загадочную смерть бизнес-ледиВиновница авария закончила Мукачевский государственный университет, она активно ведет социальные сети даже теперь. У Этеллы есть муж и ребенок, она работает воспитательницей.

"Этелла замужем, ее муж старше на несколько лет. Пара воспитывает маленькую дочку, девочка с инвалидностью. Ребенок замечательный-умница и красавица, родители его обожают. Живут в своем доме", – рассказали изданию жители Дубового.

После аварии выяснилось, что в крови Этеллы было 1,17 промилле алкоголя, она могла выпить примерно 0,5 литров вина. Местные были в шоке, когда узнали, что она села пьяной за руль, из-за чего попала в ужасное ДТП.

Этеллу признали виновной в совершении преступления, Тячевский районный суд Закарпатской области назначил ей наказание в виде лишения свободы на три года с лишением права управлять транспортными средствами на два года.

Суд, выбирая наказание, учел то, что ранее женщина не совершала преступлений, имеет несовершеннолетнего ребенка-инвалида, признала свою вину и способствовала раскрытию дела. Кроме этого ей присудили выплатить моральный ущерб матери и тете погибшей, а также всем ее четырем детям. Общая сумма выплаты составляет 1 млн 130 тысяч гривень.

Читайте такжеКровавое ДТП с "мажором": 16-летнего Николая Харьковского оставили в СИЗООднако, как сообщает "Обозреватель", Этелла может не сесть в тюрьму.

"Дело в том, что приговор вступает в законную силу после окончания срока подачи апелляционной жалобы. Если же Этелла Менджул ее подаст, то рассмотрение в Закарпатском апелляционном суде может затянуться на годы, а воспитательница будет продолжать работать в детсаду", - добавили в издании.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одессе произошло жуткое ДТП, пассажирский автобус столкнулся с четырьмя авто.

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