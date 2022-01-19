Чудом не произошел пожар, в храме было много сожженных спичек.

На Закарпатье неизвестные устроили погром в храме и едва не устроили пожар. Инцидент произошел 15 января в селе Хмельник Каменской общины.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал протоиерей Богдан Бабинец.

По его словам, неизвестные проникли в храм в воскресенье, перед вечерним богослужением. Последствия от такого "визита" довольно печальные - хулиганы разбили окно, разбросали мусор.

"Разбитый храм, особенно алтарь, храм, которому ты долгие годы уделял всю свою любовь, лелеял, украшал, готовил к каждому празднику, пришлось увидеть первым, стать первым свидетелем, а рядом никого!!! Ни души, а храм стоит в 200 метрах за кладбищем. Фотографии далеко не изображают настоящей картины, которую довелось мне увидеть в тот вечер", - написал он.

Кроме того, что хулиганы разбили храм, они едва не вызвали пожар.

"Кругом все разбросано, везде кровь, окурки, море битого стекла от разбитого стеклопакета, повсюду сожженные спички - около 40-50 шт. А что еще могло случиться?.... Страшно и подумать", - добавил протоиерей.

Читайте такжеВ центре Харькова на территории Благовещенского собора произошел пожар (видео)Он указал, что "нелюди", до сих пор безнаказанно гуляют на свободе, ведь виновных так и не нашли. В комментариях люди возмутились поступком неизвестных и отметили, что полиция обязательно должна найти всех, кто был причастен к крушению храма.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Закарпатье мужчина похитил деньги из храма и сдался полиции после разговора со священником.

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