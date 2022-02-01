Правоохранителей, которые не сумели избежать убийства полицейского, будут судить.

В Чернигове будут судить двух патрульных, которые не предупредили убийство полицейского и покушение на жизнь другого. Инцидент произошел в октябре прошлого года. Полицейского Ерохина зверски забили до смерти.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Так, в суд направлено обвинительный акт в отношении двух сотрудников управления патрульной полиции в Черниговской области по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, полицейские управления патрульной полиции в Черниговской области в ночь на 2 октября 2021 года во время патрулирования ул. Независимости в г. Чернигове обнаружили группу молодых людей, у которых произошел конфликт с двумя мужчинами – полицейскими, которые находились на тот момент в отпуске.

"Правоохранители ненадлежащим образом отнеслись к выполнению своих служебных обязанностей и не прекратили выявленное правонарушение. Зато они покинули место происшествия, оставив без помощи двух полицейских, а молодые люди продолжили избиение потерпевших", - отметили в прокуратуре.

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По данным следствия, в ночь на 2 октября 2021 года в г. Чернигов в микрорайоне Масаны возник конфликт между двумя полицейскими, которые в то время находились в отпуске, и группой молодых людей.

В результате конфликта сотрудникам полиции были нанесены телесные повреждения, от которых один - Артур Ерохин - умер на месте происшествия, а другой – Владимир Сапон - доставлен в больницу.

При этом, во время драки один из нападавших успел открыто похитить мобильный телефон потерпевшего.

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Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении трех подростков и 18-летнего юноши по фактам убийства полицейского Артура Ерохина и неоконченного покушения на убийство другого полицейского Владимира Сапона по предварительному сговору группой лиц, а также открытого завладения чужим имуществом.

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