В Чернигове за убийство полицейского и покушение на убийство другого будут судить четырех юношей.
Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Согласно информации, расследование дела завершено, обвинительный акт направлен в суд.
"Черниговская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении трех подростков и восемнадцатилетнего юноши по фактам убийства человека и неоконченного покушения на убийство двух человек по предварительному сговору группой лиц, а также открытого завладения чужим имуществом", - говорится в сообщении прокуратуры. Подозреваемым инкриминируют преступления по ч. 3 ст. 15 п. 1, п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины, что наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.
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В настоящее время они находятся в Черниговском СИЗО.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось главным управлением Нацполиции в Черниговской области.
Детали дела
По данным следствия, в ночь на 2 октября 2021 года в г. Чернигов в микрорайоне Масаны возник конфликт между двумя полицейскими, которые на то время находились в отпуске, и группой молодых людей.
В результате конфликта сотрудникам полиции были нанесены телесные повреждения, от которых один - Артур Ерохин - скончался на месте происшествия, а другой – Владимир Сапон - доставлен в больницу.
При этом, во время драки один из нападавших успел открыто похитить мобильный телефон потерпевшего.
Полицию очевидцы событий вызвали пять раз, но патрульные не смогли помешать убийству.