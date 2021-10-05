Ни об одном из несовершеннолетних подозреваемых не сообщалась информация как об ученике общеобразовательной школы.

Трое подозреваемых в убийстве полицейского в Чернигове являются студентами.

Об этом УНИАН сообщил источник в Главном управлении Нацполиции в области.

"Трое парней, которых подозревают в убийстве, являются студентами. Мужчина, которого подозревают в ограблении, – безработный", – прокомментировали в полиции области.

Самый старший подозреваемый, которому исполнилось 18 лет, является студентом II курса Академии Государственной пенитенциарной службы в Чернигове. Он учился по контакту на специальности "правоохранительная деятельность".

Читайте такжеЗверское убийство полицейского в Чернигове: к расследованию присоединится ГБРКак уточнили в учебном заведении, зачеты и экзамены этот студент сдавал вовремя – в соответствии со сроками, предусмотренными графиком.

"Учился преимущественно на "удовлетворительно". Рейтинговый балл за первый курс составляет 71 балл. К психологу академии не обращался. В общении с одногруппниками вел себя сдержанно. За время учебы в Академии конфликтного, агрессивного или жестокого поведения среди сверстников не проявлял. В общественной жизни академии участия не принимал", – рассказали в комментарии УНИАН в учебном заведении.

Другие подозреваемые – студенты учебных заведений профессионально-технического образования.

Ни об одном из несовершеннолетних подозреваемых не сообщалась информация как об ученике общеобразовательной школы.

Убийство полицейского в Чернигове

Ночью 2 октября на улице Независимости в Чернигове группа молодых людей нанесла телесные повреждения двум полицейским. В результате один из них, Артур Ерохин, погиб, второй доставлен в больницу в реанимацию. Оба полицейские находились в отпуске и были в гражданской одежде.

По информации журналистов, причиной нападения на копов стало замечание, сделанное молодым людям в супермаркете. СМИ писали, что злоумышленники напали на полицейских возле супермаркета.

По данному факту полиция Черниговской области открыла уголовное производство по п. 12 части 2 статьи 115 (Умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 статьи 186 (Грабеж, соединенный с насилием, или по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины и назначила служебное расследование.

Во время неотложных следственных действий правоохранители доставили в Черниговский районный отдел полиции шестерых молодых людей. Четырем из них, которые непосредственно наносили телесные повреждения полицейским, 3 октября следователи сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Подозреваемые – черниговцы, самому младшему из них 16 лет, еще двоим по 17 лет, а самому старшему – 18. Также полиция сообщила о подозрении в совершении грабежа 32-летнему черниговцу, который забрал сумку одного из потерпевших.

4 октрября в Чернигове суд арестовал четырех подозреваемых в убийстве полицейского. Следующие два месяца они проведут в СИЗО.

Автор: Ирина Синельник