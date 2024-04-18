Самая большая змея Европы спряталась под 5-этажкой. Она очень напугала людей.

В Одессе краснокнижная змея заползла в жилой сектор и покусала директора Одесского зоопарка во время "ловли".

Как рассказал директор зверинца Игорь Беляков, вчера ему позвонили сотрудники ГСЧС и рассказали, что на территории жилого комплекса "Зеленый Гай", недалеко от Черноморки, нашли змею. Рассказали, что большая рептилия спряталась под пятиэтажкой. Жители дома были очень напуганы незваным гостем.

"Я выехал на место, оказалось, что это желтобрюхий полоз (Красная книга Украины). Большой красавец, очень агрессивный. Он сидел в таком месте, что ловить его было немного неудобно, поэтому ему удалось меня немного покусать", - рассказал он.

Беляков поехал в Одесскую область в Нижнеднестровский национальный парк, где выпустил редкую змею в дикую природу, чтобы люди ее не беспокоили.

Биляков напомнил одесситам, что идет сезон активности змей.

"Если вы встретили змею в квартире, в авто, на тротуаре, не надо пугаться, и не надо ее обижать. Сразу сделайте несколько фото и свяжитесь со мной...", - призвал директор зоопарка.

Он поблагодарил местных жителей за помощь в спасении полоза. "Дикие животные - наше бесценное национальное достояние!", - подчеркнул Биляков.

Директор зоопарка обнародовал фото со спасенным им краснокнижным полозом. Видно, что животное пряталось в узкой нише, куда человеку влезть очень непросто, но руководитель учреждения справился. Также на фотографиях зафиксирован момент, как змея вцепилась Белякову в руку.

Полоз желтобрюхий - что надо знать

Это вид неядовитых змей из номинативного подсемейства семейства полозовых. Другое название - желтобрюх, этот полоз является самой большой змеей Европы. Его длина достигает до 2 м. Окраска верхней стороны туловища бывает разных оттенков оливкового цвета, без узора. Брюхо у него желтое, палевое, иногда красноватое. В Украине встречается в степях. Он отличается чрезвычайной агрессивностью. В случаях приближения врага не пытается спрятаться, а сворачивается спиралью, наподобие ядовитой змеи, шипит и бросается на противника, при этом способен прыгать до 1,5-2 м, пытаясь нанести удар в лицо.

Кусает больно, до крови, однако существенного вреда человеку причинить не способен. После укуса в ране могут оставаться мелкие зубы.

Уничтожением грызунов эта змея приносит определенную пользу сельскому хозяйству. Вид занесен в Красную книгу Украины.

В Одессе маленькие белочки, которые недавно родились, выпадают из гнезд прямо на людей. Как сообщили в городском зоопарке, маленькие хвостатые падают прямо на головы людям, которые гуляют в парках. Весной детеныши белок подрастают и из-за собственной любознательности выпадают из гнезда. А потом не могут самостоятельно вернуться в гнездо, таким белочкам нужна помощь, без которой они погибнут. Людей просят помочь малышам, если она в этом нуждается.

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