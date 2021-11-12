Мужчина подобрал с земли неизвестный предмет, после чего сел в свой автомобиль Toyota Land Cruiser и уехал.

Появились новые подробности о жутком ДТП в Харькове, во время которого мужчина на машине Toyota Land Cruiser сбил детей прямо на пешеходном переходе. Оказалось, водитель действительно мог быть под действием наркотиков, ведь перед аварией он искал "закладку".

Об этом сообщается в Telegram-канале "Репортер UA".

Так, в сети опубликовали видео, на котором мужчина искал в одном из дворов Харькова "закладку" с наркотиками. Водитель вышел из авто Land Cruiser, после чего несколько минут ходил возле припаркованных машин и что-то искал на земле. Затем он зашел на клумбу и поднял неизвестный предмет, который автор видео назвал "закладкой".

"За час до ДТП водитель искал во дворе закладку (и судя по всему нашел), затем грубо нарушал ПДД. Автор видео позвонил в полицию и сообщил об этом, но как видим, его то ли не нашли, то ли не искали", - указано в Telegram-канале.

Также появилось второе видео, на котором мужчина едет следом за Land Cruiser, так как водитель якобы был "неадекватным". Судя по кадрам, всего через несколько минут произошло то жуткое ДТП, в котором пострадали дети.

Авария с внедорожником в Харькове - что известно

11 ноября на одной из улиц Харькова внедорожник Toyota Land Cruiser въехал в группу людей на пешеходном переходе. Автомобиль, не реагируя на красный сигнал светофора, протаранил пешеходов на "зебре" и протащил потерпевшую на колесе.

По данным полиции Харьковской области, пострадали два подростка 13-ти лет. По адресу срочно выехала следственно-оперативная группа.

После этого в МВД рассказали первые детали о виновнике ДТП в Харькове. Оказалось, водитель "мог быть под кайфом".

Глава МВД Денис Монастырский сообщил, что водитель внедорожника ранее привлекался к ответственности за незаконное производство и хранение наркотиков. Однако, по словам министра, дело до суда не дошло. Год назад производство закрыли. Монастырский пообещал, что правоохранители выяснят причины такого решения.

Помимо этого уже известно, что СМИ узнали имя водителя внедорожника, "снесшего" двух детей на переходе.

Автор: Полина Кузенко