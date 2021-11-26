Среди жертв есть ребенок.

Жуткое ДТП, произошедшее вчера вечером на въезде в Харьков и унесшее жизни трех человек, показали на видео.

Кадры аварии опубликовало "Суспільне".

По словам врио начальника следственного управления полиции Харьковщины Сергея Болвинова, произошло столкновение легковушки с грузовиком.

"Погибли три человека, а именно водитель автомобиля марки Renault (такси "30-40") и его два пассажира. Все лица погибли на месте", - сообщил он. Впоследствии стало известно, что среди погибших есть малолетний ребенок.

В полиции также добавили, что полуприцеп связался с автомобилем "Suzuki СХ-4", который в это время также находился на встречной полосе движения. В больницу с телесными повреждениями доставлены водители автомобилей "Chevrolet" и "Suzuki", а также пассажир одной из легковушек.

Как ранее сообщал УНИАН, на Харьковщине пассажирский автобус слетел в кювет в результате чего пострадали люди. Водителя автобуса зажало конструкциями искореженного транспортного средства, еще три пассажира получили травмы.

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Автор: Юрий Годован