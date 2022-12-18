Самому младшему осиротевшему ребенку 2 месяца, отметила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Заявление на опекунство восьми детей, родители которых подорвались на мине в Житомирской области, подал их 24-летний дядя.

Мужчина является военнослужащим, об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в Telegram-канале.

"В семье Дубовец с Житомирщины восемь детей. Самому старшему 13 лет. Младшей 2 месяца. Живут в селе Копище, что на границе с Беларусью. На днях родители трагически погибли, их авто подорвалось на мине. Заявление на опекунство восьми сирот подал родной дядя. Ему 24 года, военный", - написала она.

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Гибель супругов в Житомирской области - что известно об инциденте

Как сообщал УНИАН, 7 декабря в Олевской громаде Житомирской области на мине подорвался автомобиль, в котором ехали супруги, и восемь детей остались сиротами. В полиции сообщали, что погибшему мужчине 38 лет, а его жене - 32 года.

Стоит отметить, что часть Житомирской области была под российской оккупацией. Не раз сообщалось, что враги минируют территорию и различные объекты.

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