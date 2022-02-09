Злоумышленник не успел передать представителям страны-агрессора сведения, которые могли нанести ущерб госбезопасности Украины, отметили в украинской спецслужбе.

Контрразведчики Службы безопасности Украины в Харьковской области разоблачили местного жителя, которого завербовали российские спецслужбы.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что привлечение харьковчанина к конфиденциальному сотрудничеству осуществлялось во время его выезда в Россию на заработки. При этом представители иностранной спецслужбы применяли угрозы и психологическое давление.

"От гражданина Украины требовали собирать и передавать российским кураторам актуальную информацию в сфере обороны. В частности, российскую спецслужбу интересовали сведения о военных объектах в Харьковской области, их дислокации, численности, личном составе, имеющемся вооружении, системе охраны и обороны", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после возвращения мужчины домой российские спецслужбы требовали выполнения разведывательных задач, угрожая репрессиями в отношении его родственников, которые остались в РФ.

Читайте такжеВ Харькове СБУ задержала "серийного" псевдоминера: заявлял о взрывчатках в ОГА и аэропорту (фото, видео)"Благодаря своевременным действиям сотрудников СБУ удалось предотвратить передачу представителям страны-агрессора сведений, которые могли нанести ущерб государственной безопасности Украины", – сообщили в ведомстве.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена в форме шпионажа) Уголовного кодекса Украины, уличенному украинцу сообщили о подозрении.

Напомним, в конце января президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post сказал, что Российская Федерация может попробовать оккупировать Харьков.

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