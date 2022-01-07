Сейчас никто из граждан Казахстана не является задержанным.

Служба безопасности вечером, 6 января, провела комплекс мероприятий в связи с беспорядками в Казахстане, призванных обеспечить безопасность украинских граждан.

Об этом СБУ подтвердила в комментарии УП.

В спецслужбе объясняют оперативность действий возможными провокациями со стороны Российской Федерации по дискредитации Украины на международной арене.

"Именно с этой целью происходит проверка и общение с отдельными гражданами Казахстана. То есть, идет обычная работа в рамках действующего законодательства и функциональных обязанностей службы", - сообщили в СБУ.

Читайте такжеВ "Эпицентре" нашли книги Гитлера: "подарочный набор" продается еще и по скидке (фото)В частности СБУ разъясняет свой разговор с лицом, которое в сети представляют членом штаба оппозиционного движения "Демократический выбор Казахстана" - Заманбеком Тлеулиевым.

Сам же активист в соцсети заявил о телесных повреждениях в результате нападения неизвестных в гражданском возле его дома. О приходе сотрудников спецслужбы также сообщил другой член организации Элдос Насипбеков.

Правозащитница Людмила Козловская утверждает, что к нападению на Тлеулиева причастна СБУ. Во время собеседования неизвестные в штатском потребовали от активиста выключить камеру, а на замечание, что власти Казахстана сотрудничает с "х***-Путиным, попросили не материться.

А Насипбекова, по словам правозащитницы, сотрудники СБУ под угрозы депортации заставили подписать расписку об отказе "от занятия политической деятельностью в Казахстане и отсутствии претензий к действиям сотрудников СБУ".

В свою очередь, в СБУ уверяют, что их сотрудники вели себя вежливо и корректно, не препятствовали видеосъемке, которую проводили граждане Казахстана.

Указано, что несмотря на беспокойство последних, на место вызвали Нацполицию, которая зафиксировала, что все происходило без нарушений и в рамках украинского законодательства.

Сейчас никто из граждан Казахстана не является задержанным.

Протесты в Казахстане: что известно

В Казахстане с 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Граждане требуют отставки президента, правительства и выступают против коррупции. Во время акций правоохранители применяют силу к протестующим, задержаны сотни людей.

В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

Нурсултан Назарбаев покинул пост председателя Совета безопасности Казахстана. Совет безопасности возглавил Токаев.

Президент Казахстана обратился за помощью к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Войска РФ, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана направлены в Казахстан на ограниченный период времени для "стабилизации и нормализации обстановки".

МИД Украины из-за акций протеста советует украинцам воздержаться от посещения Казахстана.