Президент Украины Владимир Зеленский считает, что попытка войск Российской Федерации оккупировать Харьков станет началом широкомасштабной войны.
Об этом глава государства сказал в интервью The Washington Post.
"Я скажу реалистично: если Россия решит усилить свое обострение, конечно, они собираются делать это на территориях, где исторически есть люди, имеющие родственные связи с Россией. Харьков, который находится под контролем украинского правительства, может быть оккупирован. России нужен повод: они скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации и аннексии Крыма мы понимаем, что это осуществимо и может произойти. Но я не знаю, что они собираются делать, потому что это большие города. Это не будет только оккупация, это будет началом широкомасштабной войны", - подчеркнул Зеленский.
Возможное вторжение России в Украину
Как сообщал УНИАН, в ноябре 2021 года агентство Bloomberg опубликовало статью, где речь шла о рисках полномасштабного нападения России на Украину. Отмечалось, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы перемещением российских войск в сторону границы Украины.
Читайте такжеТреть опрошенных украинцев готовы защищать свои города и села с оружием в случае вторжения РФ17 декабря МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предложила НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс, а также "от любой военной деятельности на территории Украины", предлагала США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.
В Брюсселе 12 января 2022 года состоялось заседание Совета НАТО-Россия, на котором обсуждались вопросы безопасности в Европе.
После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение возле Украины и воздержаться от агрессивного размещения войск, а также призвали вывести войска с Украины, в частности, из Крыма.
Страны-члены НАТО подтвердили политику "открытых дверей" в отношении принятия новых членов и заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах Альянса.
Читайте также"Катастрофа для России": Байден рассказал о санкциях для РФ в случае вторжения в Украину18 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Российская Федерация может напасть на Украину в любой момент.
19 января президент Украины Владимир Зеленский призвал сохранять спокойствие и уверенность в украинской армии, "не накручивать самих себя, на все реагировать мудро, не эмоционально, головой, не сердцем, не кричать "все пропало", а знать, что все под контролем и все идет по плану".
Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Россию о серьезных последствиях в случае вторжения в Украину. Он отметил, что США сочтут вторжением пересечение границы хоть одним российским военным.