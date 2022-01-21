По мнению президента, после оккупации Крыма РФ способна посягнуть на Харьков.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что попытка войск Российской Федерации оккупировать Харьков станет началом широкомасштабной войны.

Об этом глава государства сказал в интервью The Washington Post.

"Я скажу реалистично: если Россия решит усилить свое обострение, конечно, они собираются делать это на территориях, где исторически есть люди, имеющие родственные связи с Россией. Харьков, который находится под контролем украинского правительства, может быть оккупирован. России нужен повод: они скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации и аннексии Крыма мы понимаем, что это осуществимо и может произойти. Но я не знаю, что они собираются делать, потому что это большие города. Это не будет только оккупация, это будет началом широкомасштабной войны", - подчеркнул Зеленский.

Возможное вторжение России в Украину

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2021 года агентство Bloomberg опубликовало статью, где речь шла о рисках полномасштабного нападения России на Украину. Отмечалось, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы перемещением российских войск в сторону границы Украины.

Читайте такжеТреть опрошенных украинцев готовы защищать свои города и села с оружием в случае вторжения РФ17 декабря МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предложила НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс, а также "от любой военной деятельности на территории Украины", предлагала США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В Брюсселе 12 января 2022 года состоялось заседание Совета НАТО-Россия, на котором обсуждались вопросы безопасности в Европе.

После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение возле Украины и воздержаться от агрессивного размещения войск, а также призвали вывести войска с Украины, в частности, из Крыма.

Страны-члены НАТО подтвердили политику "открытых дверей" в отношении принятия новых членов и заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах Альянса.

Читайте также"Катастрофа для России": Байден рассказал о санкциях для РФ в случае вторжения в Украину18 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Российская Федерация может напасть на Украину в любой момент.

19 января президент Украины Владимир Зеленский призвал сохранять спокойствие и уверенность в украинской армии, "не накручивать самих себя, на все реагировать мудро, не эмоционально, головой, не сердцем, не кричать "все пропало", а знать, что все под контролем и все идет по плану".

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Россию о серьезных последствиях в случае вторжения в Украину. Он отметил, что США сочтут вторжением пересечение границы хоть одним российским военным.

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