Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

В Житомирской области женщина снимала порно с участием маленькой дочки и продавала его в мессенджере.

Об этом сообщают в Департаменте киберполиции.

24-летняя женщина в течение двух лет создавала противоправный контент с 4-летней дочерью. Порнографию она продавала через канал в мессенджере - за 10 фото- и видеофайлов женщина брала 3 000 гривен.

В ее доме провели обыск и изъяли мобильные телефоны и банковские карты. Пострадавшего ребенка передали под опеку социальных служб.

Схему по изготовлению и сбыту порнографических предметов с участием ребенка разоблачили сотрудники Департамента киберполиции совместно со следователями полиции Киева.

По данному факту открыто уголовное производство ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних), ч. 4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) (в редакции, действовавшей до вступления в силу Законом Украины от 18.02.2021 №1256-IX относительно имплементации Лансаротской конвенции) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнице объявили о подозрении, теперь ей грозит до десяти лет заключения. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Днепре наказали жертву насильника, которая начала насиловать маленьких детей.

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