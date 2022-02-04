О преступлении украинские правоохранители узнали от иностранных коллег.

Жительница Николаевской области снимала порнографию с собственными малолетними детьми и продавала эти фото и видео в интернете.

Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, в правоохранительные органы Украины поступила информация от иностранных коллег о распространении в сети интернет фото- и видеоматериалов порнографического характера, созданных с участием двух малолетних девочек, вероятно из Украины.

Следствие установило, что к изготовлению противоправного контента причастна 30-летняя жительница Николаевской области, которая использовала для съемок собственных детей 9 и 11 лет.

Женщина действовала совместно со своей несовершеннолетней знакомой, также жительницей Николаевской области. Придумав сценарии сексуальных сцен, злоумышленницы заставляли малолетних девочек участвовать в таких съемках, после чего изготовленные видеофайлы порнографического характера распространяли за деньги через интернет.

В настоящее время женщине и ее 17-летней сообщнице сообщено о подозрении в изготовлении, распространении, сбыте детской порнографии и в принуждении малолетних лиц к участию в создании детской порнографии, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 301-1 УК Украины).

Читайте такжеУчитель надевал фото учеников на секс-кукол и снимал с ними порноСледственные действия продолжаются. За совершенное злоумышленницам грозит от 9 до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, ранее полиция разоблачила 23 человек, которые изготавливали, распространяли и сбывали за денежные средства в интернете порноконтент с участием детей. В частности, задержана жительница Черкасс, создававшая порноконтент с дочерьми 6 и 8 лет, а также житель столицы, который насиловал 5-летнюю дочь своей знакомой и снимал с ней порно.

Вас также могут заинтересовать новости: