Женщина и сама была изнасилована, однако впоследствии сговорилась со своим насильником, систематически насиловала детей 4-8 лет и помогла снимать порно.

Индустриальный районный суд в Днепре приговорил к 9 годам тюрьмы женщину, которая насиловала маленьких детей.

При публичном обвинении Днепропетровской областной прокуратуры участницу преступной группы признали виновной в изнасиловании, развращении детей, а также изготовлении и сбыте детской порнографии (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 301 УК Украины), сообщает Офис генерального прокурора.

Женщина и сама была жертвой насильника, однако впоследствии она "вступила с ним в сговор и систематически насиловала малолетних детей в возрасте от 4 до 8 лет".

"Также она помогала ему изготавливать видеозаписи, содержавшие детскую порнографию, для распространения и сбыта в интернете. ...участнику этой группы, который в течение 17 лет насиловал, развращал детей и распространял детскую порнографию, вынесен приговор в виде 12 лет лишения свободы", - отмечает прокуратура.

Как сообщал УНИАН, в Каменском мужчина 10 лет насиловал собственных дочерей. Самой младшей из них было всего 6 лет.

А в Кривом Роге семейную пару, которая использовала 4-летнюю дочь для создания порнофильмов, посадили на 12 с половиной лет.

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