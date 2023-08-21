Его на улице задержала полиция якобы за нарушение ПДД и отсутствие при себе документов. Мужчину доставили в фильтрационный центр, где вручили повестку.

Житель Львовской области отсудил у государства 20 тысяч гривен морального вреда, причиненного ему полицейскими, которые в октябре прошлого года обвинили его в нарушении ПДД и доставили в фильтрационный центр, где вручили повестку.

Согласно решению Городокского районного суда Львовской области, вынесенному 11 августа, утром 5 октября 2022 года в Городке во время выгула собаки правоохранители остановили мужчину якобы за нарушение ПДД – переход дороги вне пешеходного перехода.

По данным мужчины, один из полицейских начал грубо с ним общаться, угрожать вручением повестки, насильно удерживать его, поскольку, выгуливая возле дома собаку, он не имел при себе документов, удостоверяющих личность. В дальнейшем полицейские начали обвинять его в нарушении ПДД, задержали, применив наручники, доставили в фильтрационный центр, где вручили повестку, а после этого в отделение полиции, где составили постановление об административном правонарушении и протокол задержания.

Видео дня

Он отмечает, что в результате действий правоохранителей у него существенно ухудшилось состояние здоровья, он получил побои в процессе задержания и доставки в отделение полиции, к нему была вызвана бригада скорой медпомощи, которая установила имеющийся гипертонический криз.

Впоследствии мужчина доказал, что не нарушал ПДД, а суд отменил постановление, предусматривавшее 255 гривен штрафа. После этого он обратился в суд, чтобы взыскать компенсацию за незаконное задержание полицией. Мужчина мотивировал это тем, что моральный вред был причинен ему не только из-за незаконного привлечения к админответственности, но и незаконного задержания, безосновательного применения наручников, доставки его в фильтрационный лагерь, а не в отделение полиции, как этого требует закон, вручения повестки.

В свою очередь представитель полиции в суде рассказал, что правоохранители остановили мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. Он неадекватно отреагировал на замечание, шарпнул полицейского и не имел при себе документов. Поэтому его задержали, а после установления личности отпустили. Видеозапись, на которой был зафиксирован инцидент, не сохранилась.

Исследовав все материалы дела, суд постановил взыскать в пользу мужчины из госбюджета 20 тысяч гривен за причиненный ему моральный вред из-за действий патрульных полицейских. На это решение в течение 30 дней может быть подана апелляция.

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