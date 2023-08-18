Бывшие уголовники мобилизовались, но покинули подразделение и занимались рэкетом.

В рамках борьбы с организованной преступностью, которая пытается проникнуть в Силы обороны в условиях войны, на Львовщине задержали двух "оборотней".

Согласно сообщению Службы безопасности Украины, обезврежена банда рэкетиров, организованная двумя бывшими уголовниками, которые скрыли свое "прошлое" и призвались на военную службу.

Как отмечается, после зачисления в состав одной из воинских частей региона, они самовольно покинули подразделение и начали заниматься вымогательством денег с граждан. Прикрываясь статусом военнослужащих, фигуранты создавали искусственные конфликтные ситуации, а затем выставляли жертвам "счет" за разрешение "спора".

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Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства рэкетирами 4 тысяч долларов США с демобилизованного бойца ВСУ. В случае отказа оплатить всю сумму, злоумышленники угрожали мужчине насилием и физической расправой.

В ходе оперативных действий правоохранители задержали обоих рэкетиров "на горячем" во время передачи части денег от потерпевшего.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (Вымогательство в условиях военного положения). Продолжается расследование, злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Задержание преступников в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, в апреле этого года в Киеве правоохранители задержали преступников, которые похитили мужчину и, угрожая убийством, вымогали у него деньги за неразглашение информации, которую тот желал сохранить в тайне.

По информации прокуратуры, задержали двух мужчин 27 и 28 лет, которые требовали у жителя столицы сначала 3 тысячи долларов США, но после получения денег, злоумышленники захотели больше. Поэтому они похитили мужчину из его дома и вывезли в лес в Кагарлицком районе Киевской области. Там подозреваемые заставили потерпевшего копать себе могилу, произвели в его сторону выстрел из огнестрельного оружия и требовали уже на следующий день передать им 1 миллион гривень. Преступную группу задержали во время передачи им этих средств.

А летом прошлого года на Львовщине нейтрализовали преступную организацию, в состав которой входило более 6 местных жителей. Они занимались вымогательством средств у граждан под вымышленными предлогами, а в случае отказа применяли насилие и угрожали убийством.

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