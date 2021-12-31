Также суд удовлетворил гражданский иск матери убитой девушки о взыскании с обвиняемого морального ущерба в сумме 2 млн грн.

К 13 годам лишения свободы приговорен юноша, убивший на съемной квартире на ул. Ломоносова в Киеве 18-летнюю девушку.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, Голосеевский районный суд г. Киева огласил обвинительный приговор 20-летнему мужчине за совершение умышленного убийства девушки.

В прокуратуре напомнили, что преступление произошло в июле 2019 года в квартире, которую девушка снимала на ул. Ломоносова в Голосеевском районе столицы.

В ходе следствия установлено, что между молодыми людьми, которым было в то время по 18 лет "на почве ревности возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес девушке многочисленные удары ножом в различные части тела".

Отмечается, что от полученных ран девушка скончалась на месте. "После совершенного молодой человек, сменив одежду, покинул место совершения преступления и выехал в город Полтава, где его вскоре и задержали", - сказано в сообщении.

В прокуратуре сообщают, что во время судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину частично.

Суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы, а также удовлетворил гражданский иск матери убитой девушки о взыскании с обвиняемого морального ущерба в сумме 2 млн гривень.

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До вступления приговора в законную силу обвиняемый будет находиться под стражей.

Как сообщал ТСН, 23 июля 2019 года в Киеве правоохранители обнаружили зарезанной в съемной квартире 18-летнюю девушку. Накануне родители Анастасии, которые живут в Полтаве, не смогли дозвониться до дочери. Попросили знакомого наведаться в квартиру, которую та снимала. Дверь квартиры была открыта, возле бездыханного тела девушки эксперты нашли нож.

В убийстве подозревают парня, с которым студентка встречалась. Консьерж рассказала ТСН, что накануне днем этот парень зашел в подъезд, где жила Анастасия, и вскоре выбежал через черный ход, переодевшись в другие вещи.

Как сообщал УНИАН, ранее в Днепре к 14 годам лишения свободы приговорили мужчину, который убил знакомую из-за отказа в интиме. По данным следствия, в январе 2020 года мужчина пришел к дому знакомой. Когда она отказалась продолжать с ним интимные отношения, он нанес ей ножом смертельный удар в шею.

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